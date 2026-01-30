Il Comune di Monaco messo in luce al Parlamento Europeo per il suo impegno a favore di un turismo responsabile

Dal 26 al 30 gennaio 2026, il Parlamento Europeo di Bruxelles ospita la mostra «Tourism for Europe, Europe for Tourism», organizzata dalla European Travel Commission, che mette in evidenza 35 buone pratiche europee, illustrando la capacità del turismo di agire positivamente a favore dell’ambiente, dei territori e delle comunità locali.

In questo contesto, il Principato di Monaco è stato selezionato nella categoria «Natura» per la sua iniziativa simbolo «La Petite Boîte», promossa e sviluppata dal Comune di Monaco da dieci anni, volta a combattere concretamente lo spreco alimentare.

In tale occasione, Marjorie Crovetto, Seconda Vicesindaco con delega al Miglioramento della Qualità della Vita, Ambiente e Sviluppo Sostenibile, si è recata a Bruxelles dal 26 al 27 gennaio per rappresentare il Comune di Monaco e valorizzare questa azione comunale riconosciuta a livello europeo.

Accolta da S.E. M. Frédéric Labarrere, Ambasciatore del Principato di Monaco presso il Regno del Belgio, l’eletto ha avuto anche l’opportunità di discutere altre iniziative ambientali messe in atto dall’istituzione comunale. Era presente inoltre Estelle Antognelli, responsabile della cellula CSR all’interno della Direzione del Turismo e dei Congressi di Monaco.

Selezionata tra iniziative provenienti da tutta Europa, «La Petite Boîte» è stata scelta come esempio di buona pratica per il suo approccio pragmatico e accessibile. Lanciata nel 2016 dal Comune di Monaco e sviluppata in stretta collaborazione con i ristoratori del Principato, l’iniziativa consiste nel mettere a disposizione scatole pratiche ed eleganti che consentono ai clienti di portare via i piatti non consumati.

In dieci anni, si è affermata come uno strumento concreto e ampiamente adottato, con oltre 15.000 scatole distribuite fino ad oggi, evitando un numero equivalente di piatti sprecati!

Il Comune di Monaco è molto orgoglioso di aver visto questa iniziativa simbolo della propria politica ambientale essere messa in luce durante questo evento europeo.



