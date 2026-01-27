Monaco celebra la Blue Economy con due eventi internazionali di alto profilo

Monaco si prepara ad ospitare due appuntamenti di rilievo dedicati alla tutela degli oceani e allo sviluppo sostenibile della Blue Economy, organizzati dalla Fondation Prince Albert II de Monaco e dall’Institut océanographique de Monaco.

Gli eventi, che si terranno tra il 27 e il 29 maggio, riuniscono leader politici, esperti scientifici, imprenditori e investitori internazionali per confrontarsi sulle sfide globali e sulle soluzioni concrete per la gestione e la conservazione degli oceani.

Il 27 maggio, presso il Musée océanographique, si svolgerà la Monaco Blue Initiative, una giornata di scambi strategici tra decisori e scienziati. L’incontro offrirà uno spazio di riflessione e dibattito sui problemi attuali e futuri legati alla governance oceanica, promuovendo approcci innovativi e collaborazioni internazionali per una gestione sostenibile degli ecosistemi marini.

Il 28 e 29 maggio, al Grimaldi Forum, si terrà il Blue Economy and Finance Forum, un vero e proprio hub di confronto tra politica, imprenditoria e finanza. Decisori politici, investitori, banche, fondi pensione e sovrani, insieme a esperti internazionali, analizzeranno le strategie e le soluzioni concrete per accelerare la transizione verso un’economia blu sostenibile e rigenerativa, capace di coniugare sviluppo economico e tutela ambientale.

Questi due eventi testimoniano l’impegno di Monaco nel promuovere una governance oceanica responsabile e una finanza orientata alla sostenibilità, rafforzando il ruolo del Principato come piattaforma globale per la cooperazione internazionale in materia di oceani e Blue Economy.