Villefranche-sur-Mer omaggia Brigitte Bardot: svelato il manifesto speciale del Combat Naval Fleuri 2026

Tradizione, memoria e identità della Costa Azzurra si intrecciano nell’edizione 2026 del Combat Naval Fleuri, che quest’anno rende omaggio a Brigitte Bardot con una versione speciale del manifesto ufficiale della manifestazione.



La scelta arriva dopo la scomparsa dell’attrice e icona del cinema francese, figura profondamente legata all’immaginario mediterraneo e alla storia culturale della Riviera.

L’amministrazione comunale ha deciso di dedicarle una declinazione grafica dell’affiche dell’evento, trasformando il lancio del manifesto in un momento simbolico che unisce memoria culturale e tradizione popolare.



Il Combat Naval Fleuri, in programma lunedì 16 febbraio 2026 , rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’inverno sulla Costa Azzurra. La manifestazione, nata nel 1902, è diventata nel tempo un evento identitario capace di unire folklore marittimo e tradizione floreale, richiamando ogni anno migliaia di spettatori lungo i moli del Port de la Santé.





Un manifesto tra memoria e tradizione

La dedica a Bardot rafforza il legame tra l’evento e la storia culturale della Riviera francese. Il nuovo manifesto non rappresenta solo la promozione della manifestazione, ma diventa un tributo a una figura che ha contribuito a rendere celebre nel mondo l’immagine della Costa Azzurra, tra cinema, mondanità e impegno civile.



La scelta si inserisce nel solco di una tradizione che, fin dalle origini, ha visto il Combat Naval Fleuri legarsi a figure simboliche e momenti storici del territorio, consolidando nel tempo il suo valore culturale oltre che spettacolare.



La festa sul mare che unisce la città

Come ogni anno, il cuore della manifestazione resterà la spettacolare battaglia floreale sull’acqua: i tradizionali pointus, le barche dei pescatori mediterranei, sfileranno decorati con migliaia di mimose e garofani, lanciando fiori verso il pubblico in un rito festoso che si ripete da oltre un secolo.



L’edizione 2026 proporrà animazioni folkloristiche, sfilate carnevalesche e iniziative diffuse in tutta la città, con accesso gratuito alle attività e agli spettacoli.



Un evento che racconta l’anima della Costa Azzurra

Il Combat Naval Fleuri continua così a rappresentare uno dei simboli più autentici del patrimonio locale, capace di raccontare la storia del Mediterraneo attraverso il mare, i fiori e le tradizioni popolari.



Il manifesto dedicato a Brigitte Bardot segna dunque l’avvio simbolico dell’edizione 2026: un ponte tra passato e presente, tra memoria culturale e festa popolare, nel segno di una delle manifestazioni più suggestive della Costa Azzurra.





