“Nel Mondo si vede Meraviglia”: serata musicale dedicata alla poesia italiana a Monaco

La Società Dante Alighieri – Comitato del Principato di Monaco invita il pubblico alla speciale serata musicale “Nel Mondo si vede Meraviglia. La lingua italiana nella poesia in musica”, che si terrà giovedì 5 febbraio alle ore 19:00 presso il Théâtre des Variétés di Monaco. L’evento è realizzato sotto l’Alto Patrocinio di S.A.R. la Principessa di Hannover e con il Patrocinio dell’Ambasciata d’Italia.

La serata prende il titolo da un celebre verso della Vita Nova di Dante Alighieri, da cui deriva un programma musicale che unisce poesia e canto. In particolare, verrà eseguita in riduzione per pianoforte e coro la Canzone n. 6, elaborata da Ermanno Wolf-Ferrari. Accanto a questo omaggio dantesco, il programma comprenderà brani di W.A. Mozart, C.W. Gluck, G. Rossini e R. Leoncavallo, offrendo un percorso musicale ricco e variegato.

Sul palco si esibirà l’ensemble vocale Vocalia Concentus, composto da 20 artisti lirici professionisti attivi nel Principato di Monaco, diretti dal Maestro Stefano Visconti, con Aurelio Scotto al pianoforte.

L’iniziativa celebra la bellezza della lingua e della cultura italiana attraverso un connubio di poesia e musica, proponendo un momento artistico di alta qualità aperto a tutti gli appassionati di letteratura e bel canto.

Partecipazione e prenotazioni:

Ingresso gratuito per i soci della Società Dante Alighieri.

Biglietto per non soci: €15 per adulti, €5 per giovani fino a 30 anni.

Prenotazioni e informazioni via email a: info.dantemc@gmail.com

La serata è aperta al pubblico e non riservata esclusivamente alla stampa, offrendo a tutti l’opportunità di partecipare a un evento culturale di rilievo nel cuore del Principato.



