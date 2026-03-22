“Le Quattro Stagioni di Vivaldi e Mozart” al Casino Barrière di Mentone: grande musica con Kledis Rexho

Venerdì 27 marzo, dalle ore 20:30 alle 22:00, il Casino Barrière di Mentone ospiterà “Le Quattro Stagioni di Vivaldi e Mozart”, un concerto di musica classica. Protagonista della serata sarà il violinista e direttore d’orchestra Kledis Rexho, alla guida di un ensemble composto da sette musicisti internazionali. Il programma rende omaggio a due pilastri assoluti del repertorio classico, accostando la forza evocativa delle celebri “Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi all’eleganza luminosa e all’armonia raffinata delle composizioni di Wolfgang Amadeus Mozart.

L’esecuzione delle “Quattro Stagioni” condurrà gli spettatori in un vero e proprio viaggio sonoro attraverso i ritmi e i colori della natura, mentre le pagine mozartiane offriranno momenti di grande equilibrio emotivo e bellezza formale. Un dialogo musicale che unisce virtuosismo tecnico e profondità espressiva.

Pensato per appassionati e neofiti, il concerto si propone come un’occasione unica per immergersi nel genio di due compositori immortali, in una cornice suggestiva come quella del Casino Barrière. La serata si annuncia come un momento di rara intensità artistica, dove passione e sensibilità si fondono in un’esperienza dal forte impatto emotivo.

I biglietti sono disponibili a partire da 16 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 04 83 93 70.