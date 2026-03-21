Villaggio Charlot, il pianoforte incontra il cinema

Entrate nel mondo suggestivo di “Le piano fait son cinéma”: uno spettacolo originale, a metà tra concerto e performance, che accompagna il pubblico in un’esperienza immersiva dove il pianoforte dialoga con parole, immagini e video. Una serata all’insegna della musica e dell’immaginazione prenderà vita venerdì 27 marzo 2026, dalle ore 20:00 alle 22:00, presso il Village Charlot (42 avenue du Maréchal Foch), Beausoleil.

A metà strada tra concerto e spettacolo multimediale, l’iniziativa propone un format originale che invita il pubblico a immergersi in un’esperienza artistica completa, dove il pianoforte dialoga con parole, immagini e contenuti video. Il risultato è un racconto musicale coinvolgente, capace di intrecciare emozioni visive e sonore in un unico flusso narrativo.

Ogni performance si trasforma così in un viaggio attraverso generi e atmosfere differenti: dai grandi classici al jazz, dalla musica tradizionale alle più celebri colonne sonore del cinema. Un percorso pensato per valorizzare la versatilità del pianoforte e la sua capacità di evocare mondi e suggestioni, rendendo ogni brano parte di una narrazione più ampia.

L’evento si rivolge a un pubblico eterogeneo, dagli appassionati di musica agli amanti del cinema, offrendo un’esperienza accessibile adatta a tutte le età.