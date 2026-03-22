“Pouce la Vie – The Movie Music Night”: l’8ª edizione del concerto benefico a Monaco con Yvan Cassar e Anne Sila (Foto e Video)

“Pouce la Vie – The Movie Music Night”, giunto alla sua ottava edizione, si terrà martedì 5 maggio 2026 alle ore 20:00 presso l’Auditorium Rainier III. L’evento, organizzato a favore della Fondation Flavien – impegnata nella lotta contro i tumori pediatrici e le malattie rare – unisce musica, spettacolo e impegno sociale in una serata di grande valore artistico e umano.

Ideato da Denis Maccario e Frédéric Vitteaud, Pouce la Vie è diventato negli anni un punto di riferimento nel panorama degli eventi benefici monegaschi, grazie anche al coinvolgimento di artisti di fama che condividono il palco con un ensemble di dieci musicisti e cantanti. Protagonista musicale dell’edizione 2026 sarà l’orchestra Call Me Winston – The Tarantino Tribute, accompagnata dalla voce della cantante Lady Mendy, con un repertorio inedito dedicato alle più iconiche colonne sonore cinematografiche.

A sostenere l’iniziativa, anche quest’anno, il celebre pianista, compositore e direttore d’orchestra Yvan Cassar, storico padrino dell’evento, affiancato per l’occasione dalla cantante Anne Sila, artista dalla voce intensa e raffinata, nota al grande pubblico per il suo percorso a The Voice e vincitrice di The Voice All Stars nel 2021. La loro presenza conferma il prestigio e la qualità artistica della manifestazione.

YVAN CASSAR © YANN ORHAN Largeur

Yvan Cassar, figura di spicco della scena musicale internazionale, vanta collaborazioni con artisti del calibro di Johnny Hallyday, Céline Dion, Charles Aznavour e Mylène Farmer. Compositore di colonne sonore e protagonista di importanti produzioni orchestrali, è da sempre legato a Monaco, dove ha recentemente diretto importanti ensemble sinfonici.





Anne Sila © DR

Anne Sila, invece, rappresenta una delle voci più emozionanti della nuova scena musicale francese. Formata al conservatorio e con un background che spazia dal classico al jazz, si distingue per la sua sensibilità interpretativa e per una carriera costruita con coerenza e autenticità.

Intervista Monaco Info (2018): Yvan Cassar in concerto per la Fondation Flavien

La serata sarà presentata, per la quarta volta dalla nascita dell’evento, dal noto giornalista e conduttore Marc Toesca, volto storico della televisione e della radio francese, già protagonista delle edizioni 2019, 2022 e 2025.

Fin dalla sua creazione nel 2018, Pouce la Vie ha potuto contare sul sostegno di importanti personalità del mondo artistico, tra cui Jean-Félix Lalanne, Greg Zlap, Louis Chedid, Alex Jaffray e François-Xavier Demaison, contribuendo a rafforzare la visibilità della causa sostenuta dalla Fondation Flavien.

L’apertura delle porte è prevista alle ore 19:00. I biglietti sono disponibili al costo di 15 euro (5 euro per i minori di 16 anni), con posti a sedere non numerati.

È possibile acquistare i ticket online: montecarloticket.com, telefonicamente al +377 92 00 13 70, presso l’Atrium del Casino de Monte-Carlo (dal martedì al sabato, dalle 10:00 alle 17:30) o direttamente in loco la sera dell’evento.

Oltre alla proposta musicale, sarà disponibile un servizio di piccola ristorazione e parcheggi pubblici nelle vicinanze.

Una serata di musica e partecipazione, con uno sguardo attento a una causa che continua a fare la differenza.

