Alexis Mossa, lo sguardo su Nizza: conferenza ed esposizione per riscoprire il maestro delle acquerelli

Un viaggio nel cuore della Nizza di inizio Novecento attraverso gli occhi di uno dei suoi interpreti più sensibili.

Martedì 24 marzo alle ore 14.30, presso AnimaNice Saint-Isidore, è in programma una conferenza dedicata ad Alexis Mossa, pittore paesaggista niçois, dal titolo “Alexis Mossa, peintre niçois. Que nous raconte son répertoire?”.



L’incontro sarà condotto da Jean-François Baudelin, rappresentante dell’Association Symbolique Mossa, realtà impegnata nella valorizzazione dell’opera dei pittori Mossa, protagonisti della scena artistica locale tra Otto e Novecento.





L’appuntamento si inserisce in un più ampio calendario di iniziative che accompagnano il centenario della scomparsa di Alexis Mossa, figura centrale per la pittura di paesaggio della Costa Azzurra.

In parallelo alla conferenza, dal 23 marzo al 10 aprile 2026, negli spazi di AnimaNice Saint-Isidore (136 Boulevard des Jardiniers) sarà visitabile la mostra “Alexis Mossa et Saint-Isidore”, aperta dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 19.



L’esposizione mette in luce un aspetto meno noto ma estremamente significativo della produzione dell’artista: le vedute di Saint-Isidore, quartiere dove Mossa trascorse gli ultimi quattro anni della sua vita.

All’epoca ancora zona agricola, il territorio stava iniziando a trasformarsi sotto la spinta dello sviluppo industriale, offrendo al pittore un osservatorio privilegiato sui mutamenti del paesaggio e della società.





Autore di circa 8.000 acquerelli realizzati nel corso della sua carriera nell’antico territorio della Contea di Nizza, Alexis Mossa ha lasciato una testimonianza visiva preziosa e dettagliata del territorio.

Le sue opere, caratterizzate da una grande sensibilità cromatica e da un’attenzione quasi documentaria, restituiscono scorci, atmosfere e trasformazioni urbane oggi in gran parte scomparse.



L’Association Symbolique Mossa, dopo aver curato il catalogo ragionato delle opere simboliste di Gustave Adolphe Mossa, ha avviato un importante progetto di studio e promozione dedicato proprio ad Alexis, con l’obiettivo di riportarne alla luce il ruolo nella storia artistica locale e nazionale.



La conferenza del 24 marzo offrirà dunque l’occasione per approfondire il “répertoire” dell’artista, ovvero il suo metodo di lavoro e il suo sguardo sul territorio, con particolare attenzione alle opere realizzate a Saint-Isidore, restituendo al pubblico un tassello fondamentale della memoria visiva di Nizza.





