Aperitivo musicale al Mercato di Condamine

Ogni primo giovedì del mese, il Comune di Monaco propone un aperitivo conviviale con musica live al Mercato di Condamine.

Venite a trascorrere un momento piacevole tra amici o in famiglia, circondati dagli stand gastronomici!
Il primo aperitivo si terrà oggi,  giovedì 5 febbraio, dalle 18:30 alle 21:00.

Ogni primo giovedì del mese, il Mercato di Condamine si anima con un aperitivo musicale proposto dal Comune di Monaco. Tra bancarelle di prodotti freschi e stand gastronomici, residenti e visitatori possono trascorrere un momento conviviale in compagnia di amici o in famiglia, accompagnati da musica live.

Il primo appuntamento del 2026 è fissato per giovedì 5 febbraio, dalle 18:30 alle 21:00

L’ingresso è libero e l’iniziativa rappresenta un’occasione ideale per godersi l’atmosfera del mercato in un contesto festoso e rilassato.

Non lasciatevi sfuggire l’opportunità di partecipare a questo aperitivo speciale… oggi, il primo giovedì del mese di febbraio!

