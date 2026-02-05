Antibes, il racconto silenzioso della vita quotidiana

Non la cartolina patinata della Costa Azzurra, ma la trama autentica della vita di ogni giorno. È questa l’Antibes che Silvia Assin restituisce attraverso il suo sguardo fotografico: una città viva, attraversata da persone, traffico, biciclette, animali domestici, gesti minimi e storie silenziose.



L’autrice sceglie deliberatamente la normalità come terreno di racconto. Nelle sue immagini si riconosce quella dimensione di “Commedia Umana” che da sempre caratterizza la sua ricerca artistica: l’attenzione per l’individuo, per il dettaglio rivelatore, per ciò che spesso sfugge a uno sguardo distratto.



Osservando le fotografie con cura, emergono frammenti di realtà capaci di comporre un mosaico coerente e credibile.





Perché, in fondo, l’identità di un luogo nasce dalla somma dei suoi particolari: un volto, un gesto, un attraversamento pedonale, una conversazione rubata al rumore urbano.



È in questo intreccio che Antibes prende forma, raccontando il proprio modo di vivere e di abitare lo spazio.



A fare da contrappunto visivo, gli orizzonti naturali: il mare sempre presente e, sullo sfondo, il profilo delle Alpi innevate. Elementi che non dominano la scena ma la accompagnano, come coordinate silenziose di una quotidianità che diventa racconto universale.





