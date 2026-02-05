 / Altre notizie

Antibes, il racconto silenzioso della vita quotidiana

La Commedia Umana della città nelle immagini si Silvia Assin che raccontano il vivere di ogni giorno

Antibes, fotocronaca di un giorno qualunque. A cura di Silvia Assin

Non la cartolina patinata della Costa Azzurra, ma la trama autentica della vita di ogni giorno. È questa l’Antibes che Silvia Assin restituisce attraverso il suo sguardo fotografico: una città viva, attraversata da persone, traffico, biciclette, animali domestici, gesti minimi e storie silenziose.

L’autrice sceglie deliberatamente la normalità come terreno di racconto. Nelle sue immagini si riconosce quella dimensione di “Commedia Umana” che da sempre caratterizza la sua ricerca artistica: l’attenzione per l’individuo, per il dettaglio rivelatore, per ciò che spesso sfugge a uno sguardo distratto.

Osservando le fotografie con cura, emergono frammenti di realtà capaci di comporre un mosaico coerente e credibile. 



Perché, in fondo, l’identità di un luogo nasce dalla somma dei suoi particolari: un volto, un gesto, un attraversamento pedonale, una conversazione rubata al rumore urbano. 

È in questo intreccio che Antibes prende forma, raccontando il proprio modo di vivere e di abitare lo spazio.

A fare da contrappunto visivo, gli orizzonti naturali: il mare sempre presente e, sullo sfondo, il profilo delle Alpi innevate. Elementi che non dominano la scena ma la accompagnano, come coordinate silenziose di una quotidianità che diventa racconto universale.


Beppe Tassone

