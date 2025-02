Il Principato di Monaco ha celebrato il Capodanno cinese

Monaco ha celebrato il Capodanno cinese, la festa più attesa del calendario cinese, in una serata di gala tenutasi al Fairmont Monte Carlo lo scorso 24 gennaio. Organizzata dall'Associazione Monaco-Cina, con il sostegno dell'Ambasciata di Monaco in Cina, questa serata ha riunito funzionari dei due paesi, membri delle comunità monegasca e cinese nonché amanti della cultura in un'atmosfera amichevole, illuminata dai tradizionali colori rosso e oro del Capodanno lunare, simboli di felicità e prosperità.

Nell'astrologia cinese, l'anno 2025 è posto sotto il segno del Serpente di Legno, che dovrebbe portare saggezza, creatività e rinnovamento. È anche un anno particolare che segna il 30o anniversario delle relazioni ufficiali tra la Cina e Monaco.

Durante la serata, l'Ambasciatore di Monaco in Cina, Marie-Pascale Boisson ha sottolineato l'importanza dei legami diplomatici bilaterali, stabiliti nel 1955 dal Principe Rainier III, che da allora non hanno cessato di prosperare attraverso scambi turistici, culturali, educativi, commerciali o ambientali.

Ha inoltre evidenziato le concrete e fruttuose collaborazioni in materia ecologica promosse dalla filiale cinese della Fondazione Principe Alberto II di Monaco, illustrate da due progetti faro:

- Uno, incentrato sulla conservazione della biodiversità animale, ha portato alla creazione di una zona di protezione nel nord-est della Cina per la Tigre dell'Amore, il più grande felino del mondo, in via di estinzione;

Il secondo ha permesso la realizzazione di uno studio scientifico congiunto sull'inquinamento degli Ecosistemi acquatici del lago Taihu, uno dei più grandi laghi d'acqua dolce della Cina, ora esteso al Yang-Tsé-Kiang, il fiume più grande del paese e il terzo più lungo del mondo.

All'apertura della celebrazione, le circonvoluzioni della tradizionale «Danza del Drago» non ha mancato di scacciare gli spiriti maligni e di portare a tutti fortuna e prosperità per tutto l'anno 2025. Numerose animazioni e rappresentazioni si sono poi succedute, presentando il ricco patrimonio della cultura cinese: degustazioni di prodotti alcolici, dimostrazioni di calligrafia, musica tradizionale suonata su strumenti di origine millenaria o ancora spettacolo di Danze ispirate a coreografie antiche.

Il menu di gala, appositamente preparato per l'occasione, ha messo in luce una fusione armoniosa tra la gastronomia cinese e quella locale. Infine, la serata è stata caratterizzata dalla partecipazione eccezionale degli studenti del Principato che studiano il mandarino al Collège Charles III. Accompagnati dal loro insegnante, hanno creato la sorpresa e entusiasmato gli ospiti riprendendo con brio le canzoni famose del repertorio cinese.