Pass’Sport Culture: ora iscrizioni più semplici con pagamento online

A partire dall’apertura delle prenotazioni per le attività del Pass’Sport Culture durante le vacanze invernali, la Délégation Interministérielle chargée la Transition Numérique (DITN) e la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports (DENJS) introducono una nuova modalità di iscrizione pensata per semplificare le procedure per le famiglie.

Fino a oggi, l’iscrizione alle attività richiedeva la presenza presso il Centre d’Information de l’Éducation Nationale (CIEN), sia per la prenotazione sia per il pagamento. Con il nuovo sistema, è ora possibile prenotare le attività telefonicamente e completare il pagamento online, senza la necessità di spostarsi fisicamente.

Questa innovazione garantisce maggiore flessibilità nell’organizzazione delle iscrizioni, mantenendo però un’accoglienza in presenza per chi desidera ricevere supporto direttamente al CIEN.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra la DENJS e la DITN, inserendosi in un percorso di modernizzazione progressiva dei servizi dedicati alle famiglie. L’obiettivo è rendere il Pass’Sport Culture sempre più accessibile, semplice da utilizzare e in linea con le esigenze degli utenti.

Il Pass’Sport Culture offre ai giovani residenti o scolarizzati a Monaco, di età compresa tra gli 11 e i 25 anni, l’opportunità di partecipare durante tutto l’anno a un ampio ventaglio di attività sportive e culturali, promuovendo esperienze formative e ricreative di qualità.

Con questa nuova modalità digitale, il Pass’Sport Culture rafforza il proprio impegno a facilitare l’accesso alle attività, con un approccio innovativo e al passo con le esigenze delle famiglie monegasche.

