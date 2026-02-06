Linea Cuneo-Ventimiglia, svolta dopo 50 anni: cambia la gestione tra Francia e Italia

Francia e Italia fanno un passo avanti decisivo per il futuro della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, infrastruttura strategica per la mobilità alpina e per i collegamenti tra Piemonte, Liguria e Costa Azzurra.

Il Consiglio dei ministri francese ha esaminato il progetto di legge indispensabile per ratificare la nuova convenzione bilaterale che disciplina manutenzione ed esercizio del tratto situato in territorio francese.



La linea collega le città italiane di Cuneo e Ventimiglia attraversando il Colle di Tenda e passando per la valle della Roya, con fermate francesi a Tende e Breil-sur-Roya. Per oltre cinquant’anni le regole operative e la ripartizione dei costi sono state basate su un accordo del 1970, ormai considerato superato.





Nuove regole per la gestione e la manutenzione

La nuova convenzione, firmata a Milano il 12 aprile 2024, introduce un modello più moderno ed equilibrato: le spese di gestione e manutenzione saranno ripartite tra i due Paesi in base all’effettivo utilizzo dell’infrastruttura, superando il vecchio sistema che attribuiva interamente i costi all’Italia.



L’accordo punta inoltre a chiudere oltre quindici anni di incertezze sul finanziamento della linea, aprendo la strada agli interventi necessari per migliorare l’affidabilità del servizio e rilanciare i collegamenti ferroviari per i residenti della valle della Roya e per i flussi turistici transfrontalieri.



In Italia la ratifica è già diventata legge nel 2025, sancendo la cooperazione operativa tra i due sistemi ferroviari nazionali per la gestione del tratto francese della linea.



Un tassello della cooperazione franco-italiana

Il provvedimento si inserisce nel quadro del rafforzamento delle relazioni tra Parigi e Roma previsto dal Trattato del Quirinale, in vigore dal 2023, che punta a sviluppare progetti comuni in diversi settori, tra cui infrastrutture e mobilità.



Secondo il ministro francese degli Affari esteri Jean-Noël Barrot, la convenzione consolida un’infrastruttura chiave per utenti e territori, migliorando la gestione condivisa della linea e rafforzando la dinamica transfrontaliera europea.



Per il ministro dei Trasporti Philippe Tabarot, la ratifica chiarisce finalmente il quadro degli investimenti e rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro della valle della Roya, dopo recenti interventi infrastrutturali nell’area e la riapertura di collegamenti strategici.



Impatto su territorio ed economia locale

La linea Cuneo-Ventimiglia (con collegamento diretto con Nizza scendendo a Breil sur Roya) ha un ruolo cruciale per pendolari, frontalieri e turismo alpino. Negli ultimi anni è stata segnata da problemi tecnici e interruzioni, alimentando proteste e disagi per i viaggiatori, segno di quanto l’infrastruttura sia considerata vitale per il territorio.



Il nuovo assetto finanziario e gestionale mira proprio a stabilizzare il servizio e a favorire nuovi investimenti, con ricadute attese su mobilità, scambi locali e sviluppo turistico nelle aree di confine.





