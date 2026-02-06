Nuovo volo diretto da Nizza a Siviglia: dal 2026 la Costa Azzurra più vicina all’Andalusia

Dal 2026 sarà ancora più semplice raggiungere il cuore dell’Andalusia dalla Costa Azzurra. La compagnia aerea Vueling ha infatti annunciato l’apertura di una nuova rotta diretta tra l’aeroporto Nice Côte d’Azur e Siviglia, una delle città simbolo della cultura spagnola.



Il nuovo collegamento, operativo dal 2 giugno al 24 ottobre 2026, prevede tre voli settimanali e consentirà di raggiungere la capitale andalusa in circa due ore e mezza. I biglietti sono già disponibili alla vendita, come confermato in una nota ufficiale della compagnia.





Si tratta di una tratta particolarmente attesa, poiché sarà l’unica a collegare senza scalo la Costa Azzurra con Siviglia, meta molto apprezzata per la sua identità culturale, la tradizione gastronomica e il patrimonio storico.



La città spagnola è infatti celebre per i suoi monumenti dichiarati Patrimonio mondiale dell’UNESCO, tra cui l’Alcázar, la cattedrale di Santa Maria della Sede e la Giralda. Un insieme architettonico unico che racconta secoli di contaminazioni culturali tra influenze moresche, gotiche e orientali.



Una nuova opportunità di viaggio che promette di attrarre turisti e appassionati di cultura spagnola, offrendo ai residenti della Costa Azzurra e delle aree limitrofe una porta diretta verso una delle destinazioni più affascinanti del sud della Spagna.





