Jérémy Frerot in concerto a Monaco: musica e impegno per l’ambiente

Dopo il successo dei Frero Delavega, Jérémy Frerot ha intrapreso con successo la carriera da solista, pubblicando due album e conquistando due dischi d’oro. Artista tra i più talentuosi della sua generazione, Frerot è anche uno dei più mediatici: le sue canzoni sono tra le più trasmesse in radio e in TV, e il suo nome è sinonimo di qualità musicale e presenza scenica.

Oltre alla sua carriera musicale, Jérémy Frerot è un uomo impegnato: dal 2019 è ambasciatore di Surfrider Foundation Europe, partecipando a eventi di sensibilizzazione e contribuendo a diffondere la missione dell’associazione tra i suoi fan. La protezione degli oceani è diventata così un filo conduttore della sua attività artistica e sociale, rendendo ogni sua apparizione un’occasione di riflessione oltre che di intrattenimento.

Il concerto si terrà venerdì 8 maggio 2026 alle ore 20:30. Gli organizzatori invitano le persone con disabilità a contattare direttamente le hostess per le prenotazioni al numero 00377.99.99.30.00, garantendo così un accesso agevolato e un’esperienza confortevole per tutti.

Non perdete l’occasione di partecipare a una serata unica, in cui musica e impegno sociale si fondono per regalare emozioni indimenticabili.

https://www.grimaldiforum.com/