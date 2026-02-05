San Valentino al Museo d’Anthropologie: un’esperienza VIP in coppia

In occasione della festa degli innamorati, il Museo d’Anthropologie invita le coppie a vivere una visita esclusiva, pensata per celebrare l’amore in modo originale. L’iniziativa offre un accesso VIP gratuito alle nuove esposizioni, garantendo un’esperienza personalizzata e confortevole in un ambiente riservato e accogliente.

Gli ospiti potranno immergersi in “Magie d’Ailleurs”, un percorso affascinante tra credenze, riti e misteri che hanno segnato la storia dell’umanità, svelando la ricchezza spirituale delle culture di tutto il mondo. A seguire, “Da Toumaï a Sapiens” guiderà i visitatori in un viaggio straordinario attraverso l’evoluzione umana, dalle prime tracce di vita fino all’emergere dell’Homo sapiens moderno.

Sono disponibili sei fasce orarie, dalle 14:00 alle 16:30, esclusivamente su prenotazione, per garantire un’esperienza intima e su misura. Durante la visita, piccoli dettagli e sorprese renderanno l’evento ancora più speciale e memorabile.

Per informazioni e prenotazioni:

+377 98 98 80 06 / map@gouv.mc

Facebook : mapmonaco

Twitter: map_monaco

Instagram :

Site web : https://map.gouv.mc/

https://www.youtube.com/@museedanthropologieprehist1518

Non perdete l’occasione di unire cultura e romanticismo in un momento unico al Museo d’Anthropologie, trasformando la vostra giornata di San Valentino in un’esperienza indimenticabile.







