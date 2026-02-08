Da Monaco a Pechino, “Colors!” conquista la Cina (Foto)

Il successo di Colors! travalica i confini europei e approda in Cina con un’accoglienza entusiasta. Inaugurata il 23 gennaio al Beijing Minsheng Art Museum, la mostra “Colors! Masterpieces from the Centre Pompidou”, concepita dal Grimaldi Forum Monaco, ha registrato fin dai primi giorni numeri significativi: oltre 10.000 visitatori dal 24 gennaio, confermando il forte interesse del pubblico cinese per questa produzione monegasca.

In programma fino al 15 aprile 2026, l’esposizione internazionale segue il successo ottenuto a Monaco nell’estate 2025, quando aveva attirato 76.500 visitatori in meno di due mesi, classificandosi tra le tre mostre più visitate di sempre al Grimaldi Forum.

«L’accoglienza straordinaria riservata a Colors! a Pechino testimonia la forza universale di questa mostra e la pertinenza del nostro know-how sulla scena internazionale. Questo successo immediato è motivo di grande orgoglio per i nostri team e per il Principato», ha dichiarato Sylvie Biancheri, Direttore generale del Grimaldi Forum Monaco.

Una grande mostra al centro del programma del Minsheng Art Museum

Colpito dal successo monegasco, il Beijing Minsheng Art Museum ha affidato al Grimaldi Forum Monaco la progettazione completa dell’edizione cinese: dalla scenografia originale alla riorganizzazione del percorso espositivo, fino a una gestione logistica su misura, forte di oltre venticinque anni di esperienza nel settore dell’ingegneria culturale ed eventi.

La mostra riunisce 68 capolavori dell’arte del XX secolo provenienti dalle collezioni del Centre Pompidou, messi in dialogo con 17 opere di artisti contemporanei cinesi, offrendo un approccio sensibile e multisensoriale al colore, inteso come linguaggio universale.

Il progetto curatoriale è firmato da Didier Ottinger, vice-direttore del Musée national d’art moderne – Centre Pompidou, e dalla co-curatrice cinese Dr. Luo Yi, con il supporto di Catherine Alestchenkoff, Direttrice degli eventi culturali del Grimaldi Forum Monaco.

La scenografia è curata da William Chatelain, responsabile Studi e Design degli Spazi del Grimaldi Forum Monaco.

L’influenza culturale di Monaco in Cina

Già attivo in Asia con progetti di grande rilievo, come Princes et Princesses de Monaco alla Città Proibita nel 2018, il Grimaldi Forum Monaco conferma anche con questo nuovo successo il proprio ruolo di ambasciatore culturale del Principato, rafforzando una posizione distintiva e riconosciuta sulla scena internazionale.

