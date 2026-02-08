Le Domeniche Musicali dell’Haut-de-Cagnes al Château-musée Grimaldi

Il Château-musée Grimaldi ospiterà Pascale Paolini-Modercin & Guillaume Tennevin, viellisti, domenica 1° marzo alle ore 15.30.

La tradizione popolare custodisce canzoni singolari: si racconta di una giovane ragazza pugnalata dal padre, del cuore sanguinante e avvolto di un soldato che fugge dal reggimento, di lupi condotti nei pressi del fiume, di un cieco soddisfatto della propria sorte e ancora di una donna che avvelena il marito con un serpente verde

immerso in una pinta di vino rosso…

Questi canti, sospesi tra leggenda e fatto di cronaca, tra il fantastico e l’angoscia, tra il sogno e l’incubo, possiedono una grande bellezza letteraria e musicale.

A questo repertorio si aggiungono melodie più contemporanee o ritmiche, ma sempre avvolte nel mistero…

Pascale Paolini-Modercin è viellista da oltre 30 anni e partecipa attivamente alla vita culturale delle Alpi Marittime, tra concerti, corsi e stage di vielle a roue.

Suona in diversi gruppi musicali: Les Voix de Gaïa (canti e musiche dal mondo), D’Aqui D’Aia (musica folk-trad da ballo, concerti di musiche tradizionali e creazioni) Gialorg (canti e musiche folk-trad-mondo), Mark Ashton Project (rock), Terpsichore (musica antica).

Guillaume Tennevin è viellista da oltre 15 anni e partecipa anch’egli alla vita culturale delle Alpi Marittime attraverso la sua attività in due gruppi musicali: Les Vielles Nissardes (musica occitana) Gialorg (canti e musiche folk-trad-mondo)

Programma

Accompagnati dalla vielle a roue, strumento a corde strofinate che affonda le sue radici nell’epoca medievale, Pascale Paolini-Modercin e Guillaume Tennevin reinterpretano questi canti popolari e musiche contemporanee a modo loro, attraverso uno spettacolo malinconico e fantastico che unisce musica, canto e messa in scena.

Spettacolo ispirato all’universo letterario di George Sand ne I Maestri suonatori.

Biglietti: 9 € (ridotto) e 12 € – https://cagnes.fr/ , sezione Cultura e tempo libero

Info pratiche: consigliata la navetta gratuita n. 44 con partenza da Square Bourdet.

Informazioni: Direzione degli Affari Culturali – Tel. 04 93 22 19 25 / 05



