Guillaume Ranvier alla guida dell’Hôtel Hermitage Monte-Carlo

L’Hôtel Hermitage Monte-Carlo annuncia la nomina di Guillaume Ranvier a Direttore Generale. Entrato ufficialmente in carica il 5 gennaio 2026, Ranvier succede a Louis Starck, recentemente nominato Direttore Generale dell’Hôtel de Paris Monte-Carlo. Professionista di riconosciuta esperienza nel settore dell’hôtellerie di lusso, porta oggi la sua visione e il suo savoir-faire al servizio di uno degli indirizzi più emblematici del Principato.

Proveniente dal Four Seasons Hotel George V di Parigi, dove ricopriva il ruolo di Hotel Manager, Guillaume Ranvier assume la direzione dell’Hôtel Hermitage Monte-Carlo in una fase di profonda trasformazione, con l’obiettivo di rafforzarne ulteriormente il posizionamento come “hotel dei fini conoscitori”.

Un percorso internazionale di alto profilo

Primo della sua classe all’École Supérieure de Cuisine Française di Parigi, Guillaume Ranvier ha costruito la propria carriera all’interno di alcuni dei più prestigiosi gruppi alberghieri internazionali. Per oltre dieci anni ha ricoperto incarichi strategici nel gruppo Hyatt Hotels, in Francia e all’estero, sviluppando una solida competenza operativa e manageriale.

Il suo percorso inizia al Park Hyatt Paris-Vendôme come Director of Food & Beverage, per poi proseguire come Director of Rooms e successivamente Director of Operations. In questi ruoli ha contribuito in modo determinante alla completa ristrutturazione dell’hotel e al continuo miglioramento della soddisfazione degli ospiti. Successivamente si trasferisce a Doha, dove accompagna l’apertura di un Park Hyatt in Medio Oriente in qualità di Director of Operations.

Dopo la crisi sanitaria, rientra in Costa Azzurra come Hotel Manager del Martinez a Cannes, gestendo con successo la prima stagione post-Covid, caratterizzata da una profonda riorganizzazione operativa. Nominato in seguito Direttore Generale dell’Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerranée, guida la ristrutturazione del ristorante, avvia un progetto di riposizionamento strategico e raggiunge nel 2022 un livello record di fatturato.

Dal 2023, al Four Seasons Hotel George V di Parigi, contribuisce a consolidare una cultura dell’eccellenza fondata sulla performance, sulla coesione dei team e sulla qualità assoluta dell’esperienza ospite.

L’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, un’icona senza tempo

Palace dall’eleganza intramontabile dal 1928, l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo è da sempre un indirizzo privilegiato per amanti dell’arte, della cultura e dell’alta gastronomia. La sua iconica facciata Belle Époque, la celebre cupola Eiffel del Giardino d’Inverno e la vista mozzafiato sul Mediterraneo ne fanno uno dei gioielli architettonici più apprezzati del Principato.

Nel corso della sua storia, ha accolto personalità di primo piano come Marcel Pagnol, Francis Bacon, Joséphine Baker, Maria Callas e Aristotele Onassis, confermandosi luogo di ispirazione e raffinatezza.

L’offerta gastronomica si distingue tra le più sofisticate del panorama internazionale, grazie a Pavyllon Monte-Carlo*, ristorante firmato da Yannick Alléno, e a L’Abysse Monte-Carlo**, indirizzo di ispirazione giapponese contemporanea. A giugno, l’Hôtel Hermitage presenterà nuove suite e il nuovo Bar Gustave, lobby bar situato sotto la cupola Eiffel, nel cuore del Giardino d’Inverno.

Una visione orientata al futuro

Nel suo nuovo incarico, Guillaume Ranvier potrà contare sull’impegno quotidiano di tutte le squadre dell’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, unite dall’obiettivo comune di mantenere il Palace ai più alti livelli di eccellenza che contraddistinguono il gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer.

«Sono molto onorato di avere la responsabilità di questa eccezionale Maison dei Conoscitori che è l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo – ha dichiarato Guillaume Ranvier – La nostra ambizione è scrivere un nuovo capitolo della sua storia, orientato al futuro attraverso le ristrutturazioni, un servizio centrato sul dettaglio, la personalizzazione del soggiorno e, soprattutto, donne e uomini capaci di portare quel tocco d’anima che rende l’esperienza autentica, elegante e memorabile».

