Atelier Créatif a Mentone: Crea la tua candela con Princess Candle

L’evento, aperto a partire dagli 8 anni, offre ai partecipanti l’opportunità di apprendere tecniche diverse di lavorazione, tra cui la candela coulée à la main (colata a mano), la candela moulée (moldata) e la candela sculptée à la main (sculptata a mano). Ogni partecipante potrà realizzare almeno tre creazioni personali sotto la guida esperta di un maître cirier.

I costi di partecipazione sono di 43 € per gli adulti e 28 € per i bambini. L’attività include la creazione delle proprie candele, mentre eventuali spese personali non sono comprese.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 08 92 43 88 88.

Un’occasione unica per scoprire l’arte della candela e portare a casa creazioni originali fatte con le proprie mani.