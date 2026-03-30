Mentone celebra la Belle Époque: visite guidate al Palais de l’Europe per riscoprire l’età d’oro della città

Mentone rende omaggio al suo passato più prestigioso con la visita guidata “La Belle Époque”, un’esperienza culturale e storica che accompagna i partecipanti alla scoperta di uno dei periodi più affascinanti della città. L’iniziativa si svolge presso il Palais de l’Europe, in avenue Boyer, ed è disponibile dal 1° gennaio 2025 fino al 30 aprile 2026.

Attraverso un racconto documentato, la visita ripercorre la seconda metà del XIX secolo, quando Mentone divenne un punto di riferimento per l’alta società europea. Aristocratici, intellettuali e facoltosi viaggiatori sceglievano infatti la città per il suo clima mite e per le teorie mediche promosse dal dottor Henry Bennet, che ne esaltavano i benefici per la salute.

L’ingresso ufficiale di Mentone nel territorio francese segnò un’importante fase di sviluppo, accompagnata da un significativo incremento del turismo. In quegli anni furono avviati grandi progetti infrastrutturali, tra cui la costruzione del porto e l’arrivo della ferrovia nel 1869, elementi che contribuirono a rendere la località ancora più accessibile e attrattiva.

A partire dal 1872, la città conobbe una rapida espansione urbanistica: vennero realizzate nuove arterie stradali verso ovest e, negli anni ’80 dell’Ottocento, il boulevard de Garavan a est. Questi interventi favorirono la nascita di eleganti quartieri residenziali, caratterizzati da ville e palazzi signorili, simbolo della prosperità dell’epoca.

Il periodo della Belle Époque si concluse bruscamente con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, segnando la fine di un’epoca di splendore e raffinatezza. Tuttavia, il suo lascito architettonico e culturale continua ancora oggi a definire l’identità di Mentone.

La visita guidata è proposta al costo di 8 euro per il biglietto intero e 4 euro per i bambini. Il pagamento può essere effettuato in loco, esclusivamente in contanti o tramite assegno intestato al Trésor Public. Si segnala che il percorso non è accessibile alle persone in sedia a rotelle.

Un appuntamento imperdibile per appassionati di storia, cultura e architettura, ma anche per chi desidera immergersi nell’atmosfera elegante e nostalgica di una delle epoche più iconiche della Riviera francese.

