Íñigo López de la Osa Franco: un monegasco per i Monaco Aces nella GCL 2026

Íñigo López de la Osa Franco prenderà parte alla stagione 2026 della Longines Global Champions League con i Monaco Aces, entrando ufficialmente nella squadra del Principato nel più prestigioso circuito a squadre del salto ostacoli internazionale. Il cavaliere monegasco ricoprirà il ruolo di Under 25, confermando un percorso di crescita costante ai massimi livelli.

Dopo il debutto nel circuito nel 2025 con gli Stockholm Hearts, Íñigo ha maturato esperienza in alcune delle tappe più iconiche della GCL, partecipando agli eventi di Doha, Mexico City, Madrid, Cannes, Monaco, Valkenswaard, Vienna e Roma.

Nato a Montecarlo, con origini italiane da parte di madre e spagnole da parte di padre, rappresenta il Principato di Monaco nelle competizioni internazionali dall’età di 17 anni, affermandosi progressivamente come uno dei profili più promettenti del panorama equestre monegasco.

Attualmente si allena sotto la guida di Simon Delestre, ex numero uno del ranking mondiale, in un sodalizio tecnico di altissimo livello che lo accompagna verso una stagione 2026 di grande rilievo.

Il prossimo anno segnerà inoltre un momento storico per il cavaliere e per il Principato: Íñigo sarà il primo monegasco a partecipare a un Campionato del Mondo di salto ostacoli, prendendo parte all’edizione di Aachen, principale obiettivo stagionale.

A commento dell’ingresso nei Monaco Aces, Íñigo López de la Osa Franco ha dichiarato:

«Essere parte dei Monaco Aces nella Longines Global Champions League 2026 è qualcosa di molto speciale per me. Sono nato e cresciuto a Monaco e poter rappresentare il Principato all’interno di una squadra monegasca, in un circuito come la GCL, dà un valore ancora più forte a questo percorso. È una grande motivazione per continuare a lavorare e crescere, in una stagione che sarà importante anche in vista del Campionato del Mondo di Aachen.»

La partecipazione alla Longines Global Champions League con i Monaco Aces si inserisce così in un progetto ambizioso, orientato alla competitività immediata e a una chiara prospettiva internazionale per il futuro.

