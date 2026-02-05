Monaco protagonista della Vuelta 2026

Nel 2026, il Principato di Monaco entra nella storia del ciclismo internazionale ospitando il Grand Départ della Vuelta, in programma dal 20 al 23 agosto. Un evento sportivo di portata mondiale, seguito ogni anno da milioni di appassionati, che trasformerà le strade del Principato in un palcoscenico d’eccezione per atleti e tifosi.

Quattro giorni di emozioni e corse spettacolari offriranno a residenti e visitatori l’opportunità di vivere da vicino il mondo della Vuelta, in un contesto unico per paesaggi e sport. Gli appassionati potranno anche contribuire attivamente come volontari, partecipando all’organizzazione e al buon svolgimento delle tappe.

Le iscrizioni per diventare volontari sono già aperte sul sito ufficiale dedicato:

https://lavueltamonaco.gouv.mc/devenir-benevole-du-grand-depart

Per ulteriori informazioni è possibile contattare info@mci.mc

Monaco si prepara così a un evento di portata internazionale, combinando sport, passione e partecipazione diretta della comunità, in una manifestazione destinata a restare nella storia del ciclismo.

Per più informazioni su come diventare volontario, clicca su: www.montecarlonews.it