Diventa volontario del Grand Départ della Vuelta a Monaco!

Entrare a far parte della squadra dei volontari significa molto più che contribuire all’organizzazione

Nel 2026 Monaco entra nella leggenda del ciclismo internazionale ospitando il Grand Départ della Vuelta. Un evento sportivo di portata mondiale, seguito da milioni di appassionati… e tu puoi viverlo da protagonista, dall’interno.

Entrare a far parte della squadra dei volontari significa molto più che contribuire all’organizzazione:

vivere un evento eccezionale nel cuore dell’azione,

condividere momenti intensi e di grande partecipazione,

contribuire alla visibilità di Monaco sulla scena sportiva internazionale,

acquisire un’esperienza umana e organizzativa unica.

Accoglienza del pubblico, supporto logistico, orientamento degli spettatori, accompagnamento delle squadre… ognuno può trovare il proprio ruolo, indipendentemente dall’età o dall’esperienza.

Vuoi vivere la Vuelta dall’interno e partecipare a un’avventura collettiva indimenticabile?
Unisciti a noi e diventa protagonista di un momento storico per Monaco.

Modalità di iscrizione:

Per iscriversi, i volontari sono invitati a inviare un’e-mail a info@mci.mc , indicando le seguenti informazioni:

Cognome

Nome

Data e luogo di nascita

Telefono

Indirizzo e-mail

Il primo incontro informativo si terrà il 4 marzo alle ore 18.00, presso l’auditorium del Liceo Rainier III
(7, allée Lazare Sauvaigo, 98000 Monaco).

Insieme, rendiamo il Grand Départ della Vuelta a Monaco un successo memorabile.

 

