Diventa volontario del Grand Départ della Vuelta a Monaco!

Nel 2026 Monaco entra nella leggenda del ciclismo internazionale ospitando il Grand Départ della Vuelta. Un evento sportivo di portata mondiale, seguito da milioni di appassionati… e tu puoi viverlo da protagonista, dall’interno.
Entrare a far parte della squadra dei volontari significa molto più che contribuire all’organizzazione:
vivere un evento eccezionale nel cuore dell’azione,
condividere momenti intensi e di grande partecipazione,
contribuire alla visibilità di Monaco sulla scena sportiva internazionale,
acquisire un’esperienza umana e organizzativa unica.
Accoglienza del pubblico, supporto logistico, orientamento degli spettatori, accompagnamento delle squadre… ognuno può trovare il proprio ruolo, indipendentemente dall’età o dall’esperienza.
Vuoi vivere la Vuelta dall’interno e partecipare a un’avventura collettiva indimenticabile?
Unisciti a noi e diventa protagonista di un momento storico per Monaco.
Modalità di iscrizione:
Per iscriversi, i volontari sono invitati a inviare un’e-mail a info@mci.mc , indicando le seguenti informazioni:
Cognome
Nome
Data e luogo di nascita
Telefono
Indirizzo e-mail
Il primo incontro informativo si terrà il 4 marzo alle ore 18.00, presso l’auditorium del Liceo Rainier III
(7, allée Lazare Sauvaigo, 98000 Monaco).
Insieme, rendiamo il Grand Départ della Vuelta a Monaco un successo memorabile.