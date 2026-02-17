Étape Piemonte, Giro d'Italia Women ed Étape Mondovì: "Grandi eventi ciclistici per promuovere il territorio cuneese" (Video)

L'Open Baladin di Cuneo ha ospitato, venerdì 13 febbraio, la conferenza stampa di presentazione di tre prestigiosi eventi ciclistici internazionali: L'Étape Piemonte, il Giro d'Italia Women e L'Étape Mondovì.

L'evento è stato organizzato da EPT (Eventi – Persone – Territorio) in collaborazione con l'ATL del Cuneese ed il sostegno, tra gli altri, della Fondazione CRC.

EPT (Eventi – Persone – Territorio), guidata da Flavio Borgna, ha come missione quella di promuovere e valorizzare il territorio del Cuneese attraverso l’organizzazione di eventi sportivi di livello internazionale e di inclusione sociale.

Le dichiarazioni di Borgna, Bruno, Monge Roffarello e della presidente dell'Atl del Cuneese Giordano a margine della conferenza (GUARDA IL VIDEO)

Gli appuntamenti presentati per il 2026 in conferenza stampa sono dunque:

31 maggio: L’Étape Piemonte con partenza ed arrivo ad Entracque

con partenza ed arrivo ad Entracque 7 giugno: il “Grande Arrivo” del Giro d’Italia Women a Saluzzo

a Saluzzo 20 settembre: L’Étape Mondovì con partenza ed arrivo a Mondovì

Gli interventi dei rappresentati dei comuni interessati e dell'assessore regionale Paolo Bongioanni (GUARDA IL VIDEO)