Proiezione del film d’animazione “Heidi et le lynx des montagnes”

Venerdì 20 febbraio alle ore 14, presso la Chapelle des Pénitents Rouges – Salle Multimédia a Sospel, l’associazione culturale Cinéma d’hier et d’aujourd’hui organizza una proiezione speciale del film Heidi et le lynx des montagnes. La proiezione fa parte della programmazione cinematografica settimanale del cinema locale, che offre regolarmente spettacoli aperti a tutti.

Heidi vive con il nonno in un chalet di montagna. La sua vita cambia quando trova un cucciolo di lince ferito e decide di prendersene cura. Il giovane animale ha urgente bisogno di ritrovare la sua famiglia verso le vette alpine. All’insaputa del nonno, Heidi e il suo amico Peter si impegnano a salvare il cucciolo. La situazione si complica quando un uomo d’affari avido, Schnaittinger, vuole costruire una grande segheria in montagna e mette trappole per le linci. Ora non si tratta solo di aiutare il cucciolo, ma anche di proteggere il villaggio, la natura e la fauna alpina.

Biglietti: Adulti €5,00 – Bambini €3,00

Il film, uscito in Francia il 17 dicembre 2025, ha una durata di 1 ora e 19 minuti ed è un’animazione di genere avventura, prodotta in Spagna, Germania e Belgio. La regia è firmata da Tobias Schwarz e Aizea Roca Berridi, con i doppiaggi principali di Lilly Graffam, Martin Spinhayer e Tom Zahner.

La proiezione di Heidi et le lynx des montagnes a Sospel rappresenta un evento cinematografico ideale per le famiglie e per gli appassionati di film d’animazione, con un forte messaggio ecologista. La scelta del cinema associativo Cinéma d’hier et d’aujourd’hui per ospitare la proiezione sottolinea l’impegno culturale verso una programmazione sociale e accessibile a tutti.

https://www.cinesospel.fr/

