92ª Fête du Citron a Mentone: i Corso Nocturnes illuminano le notti di febbraio

Mentone si prepara a brillare sotto le stelle con la 92ª edizione della Fête du Citron, che quest’anno propone i suggestivi Corso Nocturnes. Le sfilate notturne dei carri illuminati si svolgeranno giovedì 19 e 26 febbraio 2026, dalle 21:00 alle 22:15, lungo la Promenade du Soleil, regalando ai visitatori uno spettacolo unico di colori, luci e creatività.

Ogni serata si concluderà in apoteosi con un grandioso spettacolo pirotecnico alle 22:30, che illuminerà il cielo di Mentone e suggellerà l’esperienza di un evento tra i più iconici della Costa Azzurra.

I biglietti per i Corso Nocturnes sono disponibili con tariffe a partire da 14 fino a 25 €, a seconda della posizione scelta. Per gli adulti, i prezzi variano tra 16 e 30 €, con il massimo applicato per le tribune o i posti premium a sedere. Per i bambini, le tariffe sono comprese tra 8 e 14 €. È possibile prenotare anche per i titolari di Carta CMI Invalidité, previa trasmissione della copia fronte-retro della carta tramite il link sul sito ufficiale. Per chi ha indicato la “necessità di accompagnamento”, la persona che assiste avrà diritto allo stesso prezzo del titolare.

Si ricorda che i cani non sono ammessi all’interno del corso.

Per informazioni e prenotazioni: 08 92 43 88 88 o visita il sito ufficiale: https://www.fete-du-citron.com/

Un’esperienza unica per ammirare carri straordinari, godersi lo spettacolo delle luci e vivere la festa notturna più famosa di Mentone!