Laura Lafon in residenza al Village Charlot: un’immersione nella vita quotidiana di Beausoleil

Dal 23 al 28 febbraio 2026, il Village Charlot ospita Laura Lafon per una residenza di creazione che porta il pubblico al cuore del suo progetto fotografico “Vie quotidienne à Beausoleil”. La fotografa documentaria invita gli appassionati e i curiosi a scoprire il suo lavoro e a immergersi nella quotidianità della città attraverso i suoi scatti, frutto di osservazione attenta e sensibilità artistica.

Durante la settimana di residenza, i visitatori potranno incontrare l’artista nel suo spazio di lavoro, comprendere il processo creativo alla base delle sue fotografie e seguire l’evoluzione del progetto, ancorato alla realtà e alla vita delle persone che abitano Beausoleil.

Appuntamento speciale giovedì 26 febbraio alle 18:00: una proiezione dei lavori in corso di Laura Lafon, seguita da un incontro con l’artista, permetterà al pubblico di dialogare direttamente con lei e approfondire la conoscenza della sua pratica fotografica.

L’ingresso alla residenza e agli eventi è libero. Gli orari di apertura del Village Charlot sono: martedì – sabato, 10:00-18:00; chiuso domenica e lunedì.

Per ulteriori informazioni:

04 83 32 85

https://villedebeausoleil.bibli.fr/

