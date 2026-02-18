Oggi Mercoledì delle Ceneri: orari delle celebrazioni nelle parrocchie del territorio

Oggi, mercoledì 18 febbraio 2026, la comunità cattolica celebra il Mercoledì delle Ceneri, giornata che apre ufficialmente il tempo liturgico della Quaresima. Per favorire la partecipazione dei fedeli, le funzioni sono organizzate lungo l’intero arco della giornata in numerose parrocchie e chiese del territorio.
Nella Parrocchia della Cattedrale la celebrazione è prevista alle ore 18 presso la Cappella della Misericordia.
Ampia disponibilità di orari nella Parrocchia Sainte-Dévote, con messe alle ore 8, 12 e 18.
Tre appuntamenti anche per la Parrocchia Saint-Charles: alle 8:30, alle 12:30 e alle 18:30.
Alla Chapelle des Carmes le celebrazioni si svolgono alle 11 e alle 18:30.
Per la Parrocchia Saint-Martin / Sacré-Cœur sono previsti due luoghi distinti:
alle 8:15 e alle 18:30 presso il Sacré-Cœur
alle 11 presso Saint-Martin
La Parrocchia Saint-Nicolas celebra le messe alle 12:30 e alle 18.
Le funzioni del Saint-Esprit si tengono inoltre in tre diverse chiese del territorio:
alle 18 nella chiesa di Cap-d’Ail
alle 18 nella chiesa di Beausoleil
alle 18 nella chiesa Saint-Michel de La Turbie
Il rito dell’imposizione delle ceneri invita i fedeli alla riflessione e alla conversione, segnando l’inizio del cammino spirituale verso la Pasqua.
https://diocese.mc/