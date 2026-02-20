Notte delle stelle d’inverno: una serata sotto il cielo di Tende

Sabato 21 febbraio 2026, dalle 20:30 alle 23:00, il Chalet di Casterino (a 1550 m di altitudine) ospiterà la Notte delle stelle d’inverno, un evento gratuito dedicato all’osservazione del cielo notturno e alle meraviglie della stagione invernale.

La serata, aperta a tutti e prenotabile al 04 83 93 98 82, propone un programma completo: visita guidata e commentata delle costellazioni, osservazione al telescopio dei principali fenomeni celesti – dalle Pleiadi a Orione – e una passeggiata narrata tra natura, animali e storie legate all’ambiente. Gli esperti accompagneranno i partecipanti in un viaggio che unisce astronomia e educazione ambientale con attenzione alla sostenibilità e al rispetto della natura.

Consigli pratici per la partecipazione: è necessario indossare abbigliamento molto caldo e portare una torcia frontale (preferibilmente con luce rossa). Sul posto saranno offerte bevande calde dal Parco del Mercantour. L’evento è adatto anche a gruppi (massimo 50 persone) e agli animali domestici. In caso di maltempo, la serata sarà rinviata.

Un’occasione unica per ammirare il cielo invernale lontano dalle luci della città!