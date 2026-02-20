Ritiro di Quaresima 2026 al Sanctuaire Notre‑Dame de Laghet: una giornata di preghiera con Sœur Marie‑Benoît e Messa a Monaco

Il tempo di Quaresima si apre con un momento di raccoglimento e riflessione: sabato 21 febbraio 2026, dalle 9 alle 17, il santuario di Notre-Dame de Laghet ospiterà la tradizionale Halte spirituelle de Carême, una giornata di pausa spirituale proposta dal diocesi come occasione di preghiera, ascolto della Parola di Dio e rinnovamento interiore.

Il tema scelto per l’edizione 2026 — «Quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me» — guiderà i partecipanti lungo un percorso scandito da meditazioni, silenzio e momenti liturgici. A condurre le riflessioni sarà suor Marie-Benoît, protagonista delle quattro conferenze distribuite nell’arco della giornata.

Il programma della giornata

L’accoglienza dei partecipanti è prevista tra le 9 e le 9.30, seguita dalla prima conferenza alle 9.30. La mattinata proseguirà con un tempo di preghiera personale e la possibilità di confessione (10.30-11.30), quindi una seconda meditazione alle 11.30.

Alle 12.30 è previsto il pranzo nel refettorio del santuario, momento conviviale che precederà la ripresa delle attività pomeridiane: terza conferenza alle 14, adorazione eucaristica dalle 14.45 alle 15.30 e quarta conferenza alle 15.30. La giornata si concluderà con l’Ufficio dei Vespri alle 16.15 e il termine ufficiale alle 17.

Dalla giornata di ritiro alla celebrazione in cattedrale

Al termine della “halte spirituelle” i fedeli saranno invitati a raggiungere il Principato per partecipare, alle 18, alla Messa della prima domenica di Quaresima nella Cathédrale de Monaco. Durante la celebrazione l’Arcivescovo compirà l’appello decisivo dei catecumeni, che riceveranno il Battesimo nella notte di Pasqua.

Iscrizioni e informazioni

La partecipazione richiede iscrizione online entro il 16 febbraio. Il contributo spese è di 30 euro, con pagamento anticipato.

Per informazioni: 06 20 08 41 64 oppure (+377) 97 77 81 10.

Una giornata semplice ma intensa, pensata per fermarsi, ascoltare e prepararsi consapevolmente al cammino verso la Pasqua.



