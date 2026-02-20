A Mentone proseguono le Grandes Conférences 2025‑2026 alla Salle Saint‑Exupéry

Conferenze in corso a Mentone
Proseguono a Mentone le Grandes Conférences 2025‑2026, organizzate dalla Société des grandes conférences et des amis des arts et lettres de Menton, con incontri culturali ogni venerdì alle 15:30 presso la Salle Saint Exupéry (8 rue de la République, 06500 Menton), fino alle 17:00.
Il ciclo propone conferenze accessibili a tutti, con un biglietto singolo di 5 € e possibilità di abbonamento stagionale per seguire l’intero programma. Gli incontri offrono approfondimenti su arte, storia, musica, civiltà antiche e letteratura, in un contesto divulgativo e stimolante.
Prossime conferenze
27 febbraio 2026 – Le mythe de Persée et de Méduse con Marie-Claude MELLIES
6 marzo 2026 – Dora MAAR et PICASSO con Jean-Louis REPPERT
13 marzo 2026 – Être poète et libre en URSS, Anna AKHMATOVA con Marie-José RIZZI
20 marzo 2026 – Le rideau d’avant-scène, une frontière en beauté con Cécile MARTY-VIGNESOULT
27 marzo 2026 – CONSTANTINOPLE et ses splendeurs byzantines con Steve BETTI
Queste conferenze rappresentano le prossime occasioni per il pubblico di partecipare, approfondire e dialogare direttamente con relatori esperti.
Partecipazione e accessibilità
Gli incontri sono aperti a tutti, senza prenotazione. La Salle Saint Exupéry è accessibile alle persone in carrozzina, garantendo inclusività.
Le conferenze offrono un ambiente di dialogo e confronto culturale, in cui la conoscenza diventa esperienza condivisa.
Per informazioni:
06 30 26 41 44