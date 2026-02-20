A Mentone proseguono le Grandes Conférences 2025‑2026 alla Salle Saint‑Exupéry

Conferenze in corso a Mentone

Proseguono a Mentone le Grandes Conférences 2025‑2026, organizzate dalla Société des grandes conférences et des amis des arts et lettres de Menton, con incontri culturali ogni venerdì alle 15:30 presso la Salle Saint Exupéry (8 rue de la République, 06500 Menton), fino alle 17:00.

Il ciclo propone conferenze accessibili a tutti, con un biglietto singolo di 5 € e possibilità di abbonamento stagionale per seguire l’intero programma. Gli incontri offrono approfondimenti su arte, storia, musica, civiltà antiche e letteratura, in un contesto divulgativo e stimolante.

Prossime conferenze

27 febbraio 2026 – Le mythe de Persée et de Méduse con Marie-Claude MELLIES

6 marzo 2026 – Dora MAAR et PICASSO con Jean-Louis REPPERT

13 marzo 2026 – Être poète et libre en URSS, Anna AKHMATOVA con Marie-José RIZZI

20 marzo 2026 – Le rideau d’avant-scène, une frontière en beauté con Cécile MARTY-VIGNESOULT

27 marzo 2026 – CONSTANTINOPLE et ses splendeurs byzantines con Steve BETTI

Queste conferenze rappresentano le prossime occasioni per il pubblico di partecipare, approfondire e dialogare direttamente con relatori esperti.

Partecipazione e accessibilità

Gli incontri sono aperti a tutti, senza prenotazione. La Salle Saint Exupéry è accessibile alle persone in carrozzina, garantendo inclusività.

Le conferenze offrono un ambiente di dialogo e confronto culturale, in cui la conoscenza diventa esperienza condivisa.

Per informazioni:

06 30 26 41 44

https://www.grandesconf-menton.fr/



