Il Principato di Monaco è la migliore destinazione Europea 2025

Il Principato di Monaco è stato nominato Migliore Destinazione Europea 2025 da European Best Destinations, ente di promozione turistica di riferimento, partner della Commissione Europea. Questo prestigioso titolo consacra Monaco come una destinazione imperdibile sulla scena internazionale.

Ogni anno, European Best Destinations seleziona le destinazioni più attraenti dall'Europa e li sottopone al voto di viaggiatori da tutto il mondo. Più di un milione di persone hanno partecipato a questa edizione, permettendo a Monaco di conquistare il primo posto nella classifica. Il sito ufficiale di European Best Destinations attira oltre 6 milioni di visitatori all'anno e gode di una copertura mediatica globale attraverso media influenti come Forbes USA, Condé Nast Traveler e Yahoo.

Impatto importante per l'attrattività di Monaco

Dopo un secondo posto onorevole nel 2024, Monaco quest'anno raggiunge la vetta del podio, diventando la prima destinazione francofona a ottenere questo riconoscimento dopo Bordeaux nel 2015. Questo successo è il frutto di un voto internazionale che ha mobilitato viaggiatori provenienti da oltre 170 paesi, sedotti dall'eleganza, dal dinamismo e dalla cornice eccezionale del Principato.

Il prestigioso titolo rappresenta un'opportunità unica per rafforzare l'immagine e la notorietà di Monaco a livello internazionale:

Maggiore visibilità: Una messa in evidenza nei media premium e dei reportage che valorizzano la destinazione.

Riconoscimento mondiale: particolare interesse da parte dei viaggiatori di fascia alta, in particolare negli Stati Uniti (42% dei voti) e nel Regno Unito (34% dei voti), confermando Monaco come destinazione di lusso e turismo sostenibile.

Collaborazione strategica con European Best Destinations

Da diversi anni, la Direzione del Turismo di Monaco lavora a stretto contatto con European Best Destinations per aumentare la visibilità del Principato. Questo partenariato comprende:

- Una presenza rafforzata sul sito European Best Destinations (6 milioni di visitatori annuali).

- Copertura mediatica su piattaforme influenti.

- L'utilizzo del marchio "Best European Destination" da parte di Monaco e dei suoi partner (hotel, ristoranti, attrazioni).

"Questo premio dimostra che il lavoro quotidiano dei professionisti del turismo, dell'ospitalità, delle guide, dei commercianti, dei servizi pubblici e dei centri attrattivi porta frutti - dice Guy Antognelli, Direttore del Turismo e dei Congressi di Monaco - Testimonia l'efficacia delle iniziative innovative messe in atto a livello nazionale, e dei recenti lavori di ristrutturazione effettuati in numerosi stabilimenti partner, miranti a mantenere un livello di qualità e di servizio eccezionale".