A Nicétoile è il momento del “Carnaval Aquatique”

L’atmosfera frizzante del Carnevale arriva a Nicétoile: il grande centro commerciale di Nizza propone una mostra inedita sul tema del Carnevale Acquatico che può essere visitata fino al 9 marzo 2025.



Un percorso immersivo e artistico

L’esposizione trasporta i visitatori in un universo affascinante attraverso un percorso istruttivo e interattivo: costumi sontuosi, iconiche “grosses têtes” e opere originali compongono la straordinaria scenografia.

A “firmare” la mostra tre artisti di fama: il celebre Patrick Moya, Romain (ArtMor) e Agnès Jennepin, che presentano creazioni uniche realizzate appositamente per l’esposizione “Carnaval Aquatique”.



Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, Nicétoile propone laboratori creativi in grado di entusiasmare i bambini e conquistare anche gli adulti pronti a lasciarsi trasportare dallo spirito festoso del Carnevale.





"Disegnami un pesce" – Fino al 23 febbraio, tutti i giorni dalle 10 alle 18

Un invito a liberare la creatività disegnando un pesce e guardalo prendere vita grazie alla realtà aumentata. Un’esperienza immersiva che sensibilizza anche i partecipanti alla pulizia degli oceani attraverso un acquario virtuale. Il laboratorio, pensato per i bambini, coinvolge anche i genitori.



"Riciclami" – Dal 26 febbraio al 9 marzo, il mercoledì, sabato e domenica dalle 14 alle 18

Occorre trasformare materiali riciclati in un souvenir del Carnevale di Nizza. Un’attività divertente e responsabile in cui ogni creazione contribuisce a una causa ambientale. I fondi raccolti saranno devoluti all’associazione Nice Plogging, un collettivo impegnato nella pulizia delle spiagge di Nizza e nella sensibilizzazione sulle emergenze ambientali. Prenotazioni su nicetoile.com



Un focus sulla tutela delle tartarughe marine

In collaborazione con il Museo di Storia Naturale di Nizza, la mostra mette in evidenza una questione ambientale cruciale: la protezione delle tartarughe nel Mar Mediterraneo. Un modo originale ed educativo per sensibilizzare il pubblico alla biodiversità marina.



La visita si conclude con un’immersione nei dietro le quinte del Carnevale, rendendo omaggio agli artigiani che lavorano nell’ombra per dare vita ad un evento straordinario. La costumista Caroline Roux sarà tra i protagonisti e verranno svelati alcuni segreti ben custoditi del Carnevale.