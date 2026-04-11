Domani pomeriggio, all'Église Notre Dame Auxiliatrice, concerto dell’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nice

Domani, domenica 12 aprile 2026, alle 15,30, l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nice, si esibirà in un concerto all'Église Notre Dame Auxiliatrice, in Place Don Bosco 36, a Nizza.
L’Orchestra proporrà questo programma:
Direction: François Léclaircie
- Le roi d’Ys (Ouverture) – E. Lalo
- Intermezzo (Il Sogno) – P. Mascagni
- Prelude Op. 34, N° 14 – D. Shostakovich
- Le crépuscule des Dieux (Marche funèbre) – R. Wagner
- Préluge du déluge – C. St Saens
- La grande pâque russe – N. Rimsky – Korsakow
L’entrata è libera e gratuita.