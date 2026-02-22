Ampliamento delle fioriere in Avenue des Papalins

Strada centrale del quartiere, questa via è quotidianamente percorsa da numerosi pedoni. L’ampliamento delle fioriere permetterà di creare una continuità paesaggistica e di installare una barriera vegetale tra il traffico automobilistico e i percorsi pedonali, migliorando così la sicurezza e il piacere degli spostamenti.

Il progetto prevede la creazione di 111 m² di superfici piantumate, con la sostituzione delle aiuole stagionali con vegetazione mediterranea perenne, capace di offrire fioriture distribuite nel corso delle stagioni. Nuovi magnolie completeranno gli alberi già presenti, alternandosi agli agrumi esistenti, al fine di strutturare e armonizzare l’insieme. Particolarmente adatta al clima locale, la magnolia contribuisce al miglioramento della qualità dell’aria grazie alla cattura delle particelle fini e partecipa alla lotta contro le isole di calore grazie alla densità del suo fogliame.

Gli alberi esistenti saranno invece integralmente conservati, con particolare attenzione alla protezione dei sistemi radicali durante i lavori. Le nuove fioriere permetteranno inoltre di modernizzare la rete di irrigazione, ottimizzando la gestione dell’acqua.

Il progetto è stato concepito in modo da preservare gli usi esistenti, tra cui l’area di carico/scarico, la sosta breve e i rastrelliere per biciclette, che saranno mantenuti.

Nell’ambito di questi lavori, 32 posti per veicoli a due ruote situati in superficie saranno invece soppressi. In compenso, 52 nuovi posti saranno creati all’interno del parcheggio dei Papalins, di cui 14 dedicati ai veicoli elettrici a due ruote, aumentando l’offerta complessiva e liberando al contempo spazio pubblico a favore di aree verdi.

I lavori dovrebbero proseguire fino ai primi di marzo.