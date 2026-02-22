Il Giardino Serre de la Madone premiato al Senato di Parigi dalla Fondation Mérimée e dalla French Heritage Society

Il Jardin Serre de la Madone di Mentone è stato premiato a Parigi in occasione della 17ª cerimonia di consegna dei premi e delle borse di studio organizzata dalla Fondation Mérimée, svoltasi giovedì 5 febbraio nei prestigiosi Salons de Boffrand della Presidenza del Senato.

L’evento, animato dal giornalista e produttore televisivo Jean-Louis Remilleux, ha riunito mecenati e protagonisti impegnati nella tutela del patrimonio storico e culturale, confermandosi uno degli appuntamenti più significativi nel panorama del mecenatismo patrimoniale francese.

In questa cornice istituzionale, il giardino mentonese ha ricevuto uno dei quattro premi assegnati dalla French Heritage Society, partner di rilievo nel sostegno internazionale alla conservazione del patrimonio. Il contributo, pari a 27.000 dollari, sarà destinato al programma di restauro attualmente in corso nel giardino storico, creato nei primi decenni del XX secolo come autentica opera paesaggistica.

Fondato nel 1924 dal botanico e paesaggista Lawrence Johnston, il Giardino Serre de la Madone rappresenta un unicum nel panorama dei grandi siti botanici europei. Celebre per la ricchezza delle sue collezioni vegetali, per l’originalità del disegno paesaggistico e per l’armonia tra architettura mediterranea e specie rare provenienti da diverse parti del mondo, il giardino è oggi riconosciuto come Monumento Storico e insignito del marchio “Jardin Remarquable”.

A rappresentare ufficialmente il sito durante la cerimonia parigina sono stati Michael Likierman, presidente dell’ASJEM, e Gilles Deparis, direttore dei giardini di Mentone, testimoniando l’impegno condiviso nella valorizzazione e nella trasmissione di questo patrimonio vivente.

Il Giardino Serre de la Madone ha espresso profonda riconoscenza alla Fondation Mérimée, grazie alla quale il progetto di restauro è stato presentato e selezionato tra i vincitori. Fondata nel 2008, la Fondation Mérimée sostiene ogni anno interventi di recupero su monumenti storici pubblici e privati, inclusi parchi e giardini, finanziando inoltre borse di studio dedicate ai mestieri del patrimonio. Nel 2025 la Fondazione ha redistribuito quasi 700.000 euro, supportando venti proprietari di monumenti storici e nove giovani in formazione nei settori del restauro.

La French Heritage Society, organizzazione filantropica fondata negli Stati Uniti nel 1982, promuove la conservazione del patrimonio francese e il rafforzamento dei legami culturali franco-americani, sostenendo progetti selezionati per il loro valore storico e la qualità degli interventi proposti.

Il riconoscimento ottenuto al Senato di Parigi rappresenta un segnale forte per il Giardino Serre de la Madone: consolida il percorso di tutela intrapreso e ne conferma la rilevanza internazionale tra i grandi siti patrimoniali dedicati al dialogo tra uomo e natura.







