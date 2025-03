Monaco, presentata l'edizione 2025 del World Yachting Summit [FOTOGALLERY]

L'industria della nautica da diporto accoglie un nuovo evento nel calendario nel 2025. Si tratta del World Yachting Summit (WYS che si svolgerà dal 15 al 17 aprile 2025 a Monaco.

L'evento si propone di posizionarsi come il "Davos dello yachting" o il "COP dei mari", con l'obiettivo di dare forma a un futuro progressista per il settore affronterà sfide globali cruciali, tra cui le lotte occasionali del settore con la percezione pubblica e la necessità L'industria della nautica da diportodi normative più coerenti in tutto il mondo.

Il summit promette scambi approfonditi, incontri esclusivi e preziose opportunità di networking, con l'intenzione di sviluppare roadmap attuabili per la crescita del settore nautico.

L'edizione 2025 è stata presentata al Grimaldi Forum di Monaco. Vi proponiamo la fotogallery dell'evento nelle immagini del mostro Ezio Cairoli