Dall’Asia al Sud America, il cinema in IA fa il giro del mondo: rotta su Cannes 2026

Non è un punto di partenza, ma il traguardo di un viaggio globale. Il World AI Film Festival (WAiFF) scalda i motori in vista della finale del 21 e 22 aprile 2026 al Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, tempio del grande cinema internazionale, e annuncia un vero e proprio tour mondiale dedicato ai film realizzati con strumenti di intelligenza artificiale.



Il percorso verso Cannes comincia già nelle prossime settimane, con una serie di tappe internazionali che toccheranno quattro grandi capitali creative, trasformando il festival in una piattaforma itinerante capace di intercettare linguaggi, sensibilità e innovazioni provenienti da continenti diversi.





Le tappe internazionali 2026

Il calendario ufficiale del “Road to Cannes” prevede:

Brasile, San Paolo – 27 e 28 febbraio 2026

Corea del Sud, Seul – 6 e 7 marzo 2026

Giappone, Kyoto – 12 e 13 marzo 2026

Cina, Pechino – 15 aprile 2026

Ogni Paese ospiterà un’edizione locale del WAiFF con una propria selezione di opere, tutte accomunate dall’utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale nei processi creativi: dalla scrittura della sceneggiatura alla generazione di immagini, dall’animazione al sound design.



Le giurie nazionali premieranno i lavori più innovativi e originali. I film vincitori confluiranno quindi nella selezione internazionale che sarà presentata a Cannes, dove si confronteranno con autori e produzioni provenienti da tutto il mondo.



Un laboratorio globale del cinema del futuro

L’obiettivo dichiarato del WAiFF è ambizioso: creare una rete internazionale di creatori e professionisti che sperimentano nuove forme di narrazione nell’era dell’intelligenza artificiale.

Non solo un concorso, ma un laboratorio diffuso che mette in dialogo culture e approcci differenti, in un momento storico in cui l’IA sta ridefinendo i confini tra creatività umana e tecnologia.



Negli ultimi anni, infatti, l’intelligenza artificiale è entrata in modo sempre più strutturato nell’industria audiovisiva: algoritmi capaci di generare immagini fotorealistiche, software che assistono il montaggio, strumenti di deep learning per il restauro e la post-produzione stanno trasformando l’intera filiera cinematografica.

Il WAiFF si inserisce in questo scenario come primo festival internazionale interamente dedicato a opere nate, in tutto o in parte, grazie all’IA.



La finale a Cannes

La grande finale internazionale è in programma il 21 e 22 aprile 2026 al Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, sede anche del celebre Festival di Cannes. Qui saranno presentati i film selezionati durante le tappe mondiali e verranno assegnati i riconoscimenti finali.



L’evento è organizzato congiuntamente dal Dipartimento delle Alpi Marittime, dall’Institut EuropIA e dalla Maison de l’IA, con il sostegno della Città di Cannes. Radicato nel territorio delle Alpi Marittime ma con una vocazione apertamente internazionale, il WAiFF punta a fare di Cannes il punto di riferimento mondiale per il cinema creato con l’intelligenza artificiale.



La corsa verso il 2026 è ufficialmente iniziata. E questa volta, la strada per Cannes passa da quattro continenti e dalle nuove frontiere della creatività digitale.





