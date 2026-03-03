Donizetti e la danza contemporanea: marzo in fiore all’Opéra di Nizza

Marzo segna il ritorno della grande stagione all’Opéra Nice Côte d’Azur, che inaugura la primavera con un doppio appuntamento tra opera buffa e danza contemporanea.



Dall’ 11 al 17 marzo va in scena “Don Pasquale” di Gaetano Donizetti, ultima e brillante opera buffa del compositore bergamasco.

Il vecchio e facoltoso Pasquale, deciso a diseredare il nipote Ernesto, sceglie di sposare una giovane donna, finendo però vittima di un abile raggiro orchestrato da Norina e dal dottor Malatesta.



Sul podio torna Giuliano Carella, mentre la regia è firmata da Tim Sheader, che ambienta la vicenda in un contesto attuale: Don Pasquale diventa un potente manager ossessionato dal mito della giovinezza.

L’allestimento, ispirato al linguaggio delle serie tv, punta su ritmo, ironia e un impianto scenico monumentale. Nel cast Federico Longhi e Mariam Batistelli. L’opera, in italiano con sovratitoli in francese e inglese, dura 2 ore e 30 minuti (biglietti da 12 a 94 euro).