“C’est pas facile d’être heureux quand on va mal”: commedia di Rudy Milstein al Théâtre Princesse Grace di Monaco (Foto)

Una commedia brillante, ironica e profondamente contemporanea che esplora con umorismo le fragilità della vita quotidiana. “C’est pas facile d’être heureux quand on va mal”, testo dell’autore e attore Rudy Milstein, sarà rappresentata giovedì 26 marzo alle ore 20.00 al Théâtre Princesse Grace di Monaco, con uno spettacolo della durata di 1 ora e 45 minuti, senza intervallo, accessibile al pubblico a partire dai 14 anni.

Premiata ai Molières 2024 con il Molière per la Migliore Commedia e il Molière per il Miglior Autore Francofono Vivente, l’opera è una commedia corale che racconta con ritmo vivace e dialoghi taglienti le storie intrecciate di cinque parigini alle prese con un obiettivo comune: trovare la felicità.

Nora e Jonathan stanno insieme da troppo tempo e la loro relazione ha ormai perso entusiasmo. Maxime, invece, trascorre le serate alla ricerca dell’uomo della sua vita, senza grande successo. Timothée è convinto di essere felice, anche se la sua esistenza sembra raccontare il contrario. Jeanne, infine, vive una vita tutt’altro che soddisfacente, ma almeno ne è perfettamente consapevole.

Attraverso situazioni quotidiane e momenti di irresistibile comicità, lo spettacolo accompagna il pubblico nell’universo emotivo di questi cinque trentenni parigini, tra relazioni complicate, illusioni e piccoli fallimenti. Il risultato è un racconto generazionale che alterna momenti esilaranti a riflessioni sincere, ricordando quanto possa essere complesso inseguire la felicità quando le cose non vanno come previsto.

La regia è firmata da Rudy Milstein e Nicolas Lumbreras, che costruiscono una messa in scena dinamica e coinvolgente. Nel cast si alternano Rudy Milstein o Arthur Fenwick, Nicolas Lumbreras, Erwan Téréné, Zoé Bruneau o Ariane Boumendil, Baya Rehaz o Constance Carrelet.

La squadra artistica e tecnica comprende Samuel Duthu come assistente alla regia, Natacha Markoff per la scenografia, Denis Koransky per la creazione luci, Clara Bailly per i costumi e Cyrille Valroff per la parte video.

Lo spettacolo è prodotto da Matrioshka Productions, in coproduzione con Théâtre Lepic, Red Velvet, Théâtre de la Pépinière e Aïon Productions.

Con una scrittura brillante e un umorismo intelligente, C’est pas facile d’être heureux quand on va mal invita il pubblico a riconoscersi nelle imperfezioni dei suoi personaggi, dimostrando che la ricerca della felicità può essere complicata — ma anche straordinariamente divertente.