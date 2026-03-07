 / Eventi

“C’est pas facile d’être heureux quand on va mal”: commedia di Rudy Milstein al Théâtre Princesse Grace di Monaco (Foto)

Il 26 marzo alle ore 20.00 in scena nel prestigioso teatro monegasco la commedia vincitrice dei Molières 2024, tra ironia, relazioni sentimentali e ricerca della felicità.

“C’est pas facile d’être heureux quand on va mal”, commedia di Rudy Milstein Crédit photos : Alejandro Guerrero

Una commedia brillante, ironica e profondamente contemporanea che esplora con umorismo le fragilità della vita quotidiana. “C’est pas facile d’être heureux quand on va mal”, testo dell’autore e attore Rudy Milstein, sarà rappresentata giovedì 26 marzo alle ore 20.00 al Théâtre Princesse Grace di Monaco, con uno spettacolo della durata di 1 ora e 45 minuti, senza intervallo, accessibile al pubblico a partire dai 14 anni.

Premiata ai Molières 2024 con il Molière per la Migliore Commedia e il Molière per il Miglior Autore Francofono Vivente, l’opera è una commedia corale che racconta con ritmo vivace e dialoghi taglienti le storie intrecciate di cinque parigini alle prese con un obiettivo comune: trovare la felicità.

Nora e Jonathan stanno insieme da troppo tempo e la loro relazione ha ormai perso entusiasmo. Maxime, invece, trascorre le serate alla ricerca dell’uomo della sua vita, senza grande successo. Timothée è convinto di essere felice, anche se la sua esistenza sembra raccontare il contrario. Jeanne, infine, vive una vita tutt’altro che soddisfacente, ma almeno ne è perfettamente consapevole.

Attraverso situazioni quotidiane e momenti di irresistibile comicità, lo spettacolo accompagna il pubblico nell’universo emotivo di questi cinque trentenni parigini, tra relazioni complicate, illusioni e piccoli fallimenti. Il risultato è un racconto generazionale che alterna momenti esilaranti a riflessioni sincere, ricordando quanto possa essere complesso inseguire la felicità quando le cose non vanno come previsto.

La regia è firmata da Rudy Milstein e Nicolas Lumbreras, che costruiscono una messa in scena dinamica e coinvolgente. Nel cast si alternano Rudy Milstein o Arthur Fenwick, Nicolas Lumbreras, Erwan Téréné, Zoé Bruneau o Ariane Boumendil, Baya Rehaz o Constance Carrelet.

La squadra artistica e tecnica comprende Samuel Duthu come assistente alla regia, Natacha Markoff per la scenografia, Denis Koransky per la creazione luci, Clara Bailly per i costumi e Cyrille Valroff per la parte video.

Lo spettacolo è prodotto da Matrioshka Productions, in coproduzione con Théâtre Lepic, Red Velvet, Théâtre de la Pépinière e Aïon Productions.

Con una scrittura brillante e un umorismo intelligente, C’est pas facile d’être heureux quand on va mal invita il pubblico a riconoscersi nelle imperfezioni dei suoi personaggi, dimostrando che la ricerca della felicità può essere complicata — ma anche straordinariamente divertente.

Redazione

