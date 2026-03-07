 / Eventi

I GRANDI TERROIR DEL BAROLO – Edizione 2026

Sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 – Monforte d’Alba - Moda Venue - Palazzo Martinengo

Tornano I Grandi Terroir del Barolo, l’iniziativa ideata da Go Wine e giunta alla diciassettesima edizione, in programma sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 a Monforte d’Alba, uno dei centri più importanti della Langa del Barolo.

Sede dell’evento saranno ancora una volta le eleganti sale di Palazzo Martinengo – Moda Venue (Via Cavour, 10), nel centro storico del paese.

L’evento conferma e rafforza il proprio carattere distintivo:
un’occasione di approfondimento sul Barolo e sul suo territorio, con al centro le Menzioni Geografiche Aggiuntive (M.G.A.), per raccontare – attraverso l’assaggio – le diverse anime della denominazione.

Un percorso che valorizza cantine che producono Barolo in più etichette, espressione di cru, siti e parti diverse del territorio, esaltando l’anima e le peculiarità del Nebbiolo e interpretando le diversità come una ricchezza che invita a comprendere più a fondo la grandezza di questo vino.

UN EVENTO MIRATO, TRA DEGUSTAZIONE E TERRITORIO

L’edizione 2026 si propone come una sorta di anteprima della nuova annata sul territorio, mantenendo una formula collaudata che nelle ultime edizioni ha registrato una crescente partecipazione e interesse.

Un evento mirato e, a suo modo, esclusivo, che vuole:

  • comunicare le peculiarità dei diversi cru
  • far riflettere degustatori e pubblico sull’importanza del fattore terra–territorio
  • valorizzare l’incontro diretto con i produttori
  • invitare esperti ed enoappassionati a vivere un fine settimana in Langa, tra degustazioni, visite in cantina e scoperta del territorio.

ECCO UN PRIMO ELENCO DELLE CANTINE

PROTAGONISTE DELL’EVENTO

(aggiornamenti nei prossimi giorni)

ANNA MARIA ABBONA – Farigliano

BOASSO – Serralunga d’Alba
SILVANO BOLMIDA – Monforte d’Alba
CASCINA CHICCO - Canale
FORTEMASSO – Monforte d’Alba

LA BIOCA – Monforte d’Alba
L’’ASTEMIA – Barolo
MANZONE GIAN PAOLO – Serralunga d’Alba
PALLADINO – Serralunga d’Alba
PIAZZO COMM. ARMANDO – Alba

PORRO GUIDO – Serralunga d’Alba

REVA – Monforte d’Alba

REVERDITO – La Morra

SAN BIAGIO – La Morra
SORDO GIOVANNI Azienda Agricola – Castiglione Falletto

IL CONSORZIO VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO OSPITE SPECIALE DELL’EVENTO

Sarà il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano l’ospite speciale de I Grandi Terroir del Barolo, con un approfondimento dedicato al progetto delle Pievi, recentemente istituito.

Lo studio storico della geologia e della geografia del territorio ha portato alla individuazione di 12 zone, definite nel disciplinare di produzione UGA (Unità geografiche aggiuntive), le stesse anteposte in etichetta con la menzione “Pieve”.

Un tema che dialogherà in modo naturale con le Menzioni Geografiche Aggiuntive del Barolo: anche a Montepulciano il racconto del vino passa attraverso una lettura sempre più precisa delle diverse identità del territorio.

Durante l’evento sarà proposta una selezione di vini rappresentativi delle diverse Pievi, offrendo al pubblico un interessante confronto tra due grandi denominazioni italiane unite dalla volontà di mettere al centro il territorio come elemento distintivo.

 

 

IL PROGRAMMA

  • Banchi d’assaggio d’incontro con le cantine
    Nella prossima newsletter un primo elenco.
  • Masterclass di approfondimento, anche su annate anteriori
    Un Master sul Barolo (sabato 28 marzo), con lezioni, percorsi tematici e degustazioni
  • Visite in cantina e proposte di soggiorno sul territorio
  • Abbinamenti enogastronomici nei ristoranti della zona

In questa edizione sarà inoltre introdotto in forma sperimentale un piccolo shop de “I Grandi Terroir del Barolo”, che consentirà al pubblico di acquistare una selezione di Barolo degustati durante l’evento.

 

