Houdi porta il suo rap mascherato al Crossover Festival di Nizza

Il Crossover Festival torna a infiammare il Théâtre de Verdure di Nizza sabato 6 giugno 2026 con uno degli artisti più intriganti del nuovo panorama rap francese: Houdi, il rapper mascherato capace di fondere emozione, melodia e contaminazioni sonore.



Originario della Seine-et-Marne, Houdi si è imposto dal 2022 come una vera rivelazione della scena urbana.

Dietro la sua iconica cagoule, l’artista racconta con autenticità le sfumature della vita quotidiana, alternando nostalgia, luce e introspezione.

In appena tre anni ha collezionato risultati impressionanti: sold out all’Olympia e allo Zénith di Parigi, la partecipazione al GP Explorer organizzato dallo youtuber Squeezie e centinaia di milioni di streaming, spinti soprattutto dal successo di Sensation, certificato disco d’oro.





Dopo un’intensa maratona creativa, iniziata con l’EP Woka (2022) e proseguita con due mixtape e cinque EP pubblicati senza sosta, nel 2024 Houdi ha scelto di rallentare i ritmi. Conclusa la pubblicazione della mixtape Le dernier rayon de soleil, l’artista ha deciso di prendersi il tempo necessario per ritrovare nuova ispirazione.

Tornato in studio con i suoi storici produttori Giovanni e Push K, ha registrato una serie di brani dalle atmosfere estive, dando nuova linfa al suo percorso artistico.



Il risultato è Sirocco, il progetto uscito il 19 settembre 2025, che conferma la sua identità musicale e la voglia di sperimentare.

L’album attraversa territori che vanno dal rap alla pop, dalla funk brasiliana alle influenze afro-caraibiche, alternando momenti intimi a tracce solari e trascinanti. Un lavoro che restituisce un artista maturo, capace di unire sensibilità e modernità con uno stile sempre riconoscibile.



Il concerto al Crossover Festival si annuncia come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate nizzarda: un’occasione per scoprire dal vivo un protagonista della nuova scena francese, pronto a trasformare il Théâtre de Verdure in un grande palcoscenico di energia, ritmo e contaminazioni.





