Scène Ouverte al Fort Antoine, al via la 4ª edizione: opportunità internazionale per i giovani talenti

La Direzione degli Affari Culturali del Principato di Monaco annuncia la quarta edizione della “Scène Ouverte – Les Talents du Fort”, in programma venerdì 10 luglio 2026 presso il suggestivo Fort Antoine.

L’iniziativa, ormai consolidata, è dedicata ai giovani artisti tra i 16 e i 30 anni e rappresenta un’importante occasione per esibirsi in condizioni professionali davanti a un ampio pubblico, confermando l’impegno istituzionale nel sostenere le nuove generazioni nel settore culturale.

Quest’anno l’evento si arricchisce di un’opportunità straordinaria: “uno dei talenti selezionati rappresenterà Monaco all’Esposizione Specializzata 2027”, che si terrà a Belgrado, in Serbia. Un riconoscimento di grande prestigio che offrirà visibilità internazionale e la possibilità di esibirsi davanti a spettatori provenienti da tutto il mondo.

Sono invitati a candidarsi musicisti, cantanti, ballerini, attori, artisti circensi e DJ, inviando la propria domanda entro il 17 maggio 2026 tramite il modulo online dedicato QUI.

L’evento è aperto a giovani di età compresa tra 16 e 30 anni, purché di nazionalità monegasca, residenti, studenti nel Principato o con un legame documentato con Monaco.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo email: fortantoine@gouv.mc.