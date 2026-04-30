8° Forum des Artistes de Monaco: esposizione internazionale al Real Jardín Botánico di Madrid per il 150° anniversario della rappresentanza diplomatica

Si terrà da lunedì 25 maggio a sabato 13 giugno 2026, presso il Padiglione Villanueva del Real Jardín Botánico di Madrid, l’8ª edizione del Forum des Artistes de Monaco, la manifestazione bisannuale dedicata alla promozione degli artisti del Principato.

Voluto dal Governo del Principato e organizzato dalla Direzione degli Affari Culturali, l’evento ha l’obiettivo di sostenere la scena artistica locale offrendo uno spazio espositivo aperto al pubblico. L’edizione 2026 assume un carattere inedito e internazionale, inserendosi nelle celebrazioni per il 150° anniversario della rappresentanza diplomatica del Principato di Monaco in Spagna.

Per questa occasione, l’Ambasciata di Monaco in Spagna coorganizza l’iniziativa, contribuendo alla valorizzazione della vitalità della creazione artistica monegasca nel campo delle arti plastiche.

Saranno più di cinquanta gli artisti, professionisti e amatori, monegaschi o residenti, che presenteranno le proprie opere. Pittura, scultura, fotografia e tecniche miste, talvolta innovative, illustreranno la diversità e il dinamismo della scena artistica locale. Inserito nel contesto unico del Giardino Botanico Reale di Madrid, l’evento offrirà un incontro tra cultura e natura.

Come nelle edizioni precedenti, prima dell’apertura dell’esposizione, il pubblico – proveniente da Monaco, dalla Spagna e da altri Paesi – potrà votare online la propria opera preferita sul sito ufficiale del Forum des Artistes. Il vincitore del Premio del Pubblico sarà celebrato nel corso della manifestazione.