Cannes si tinge di verde per la Saint-Patrick: luci, musica e danze irlandesi nel cuore della città

Il verde dell’Irlanda illuminerà la Costa Azzurra. In occasione della Saint Patrick's Day, il 17 marzo, la città di Cannes organizza una serata di festeggiamenti aperta al pubblico nel giardino dell’Hôtel de Ville de Cannes, con animazioni e spettacoli a partire dalle 18.45.



Per celebrare il patrono degli irlandesi, la municipalità ha previsto una spettacolare illuminazione verde di alcuni dei luoghi simbolo della città: dal municipio allo storico quartiere del Le Suquet, fino al Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, al Boulevard de la Croisette, al Pont de la Verrerie e alla Église de la Miséricorde.



Oltre allo spettacolo di luci, la serata offrirà un programma di intrattenimento ispirato alla tradizione irlandese. L’associazione Azur Irish Dance Academy proporrà una dimostrazione di danze tradizionali, mentre il gruppo AMANOS salirà sul palco per un concerto dal vivo.

Non mancheranno momenti più leggeri, come il photobooth a tema dove cittadini e turisti potranno immortalare la serata.





Una festa irlandese diventata globale

La festa di Saint Patrick, missionario del V secolo e patrono dell’Irlanda, ricorre ogni anno il 17 marzo. Nata come celebrazione religiosa, è diventata nel tempo un grande evento popolare che celebra la cultura irlandese con musica folk, birra, danze e il tradizionale colore verde, simbolo dell’isola e del trifoglio legato alla predicazione del santo.



Se la celebrazione più famosa resta quella di Dublino, con una parata che attira centinaia di migliaia di visitatori, negli ultimi anni la ricorrenza si è diffusa in tutta Europa. Città come Londra, Parigi, Bruxelles e Roma organizzano eventi, concerti e illuminazioni di monumenti.



Saint-Patrick sempre più popolare anche in Francia

Anche in Francia la festa sta conquistando spazio, grazie soprattutto alla presenza di pub irlandesi e alle iniziative delle comunità culturali anglofone.

Oltre a Cannes, numerose città francesi organizzano concerti folk, degustazioni e spettacoli di danza.



La serata organizzata dal Comune di Cannes si inserisce proprio in questa tendenza: un evento che unisce tradizione internazionale e promozione turistica, trasformando per una notte la città della Croisette in una piccola vetrina della cultura irlandese.





