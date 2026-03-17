Elīna Garanča in concerto all’Auditorium Rainier III di Monaco il 31 marzo 2026

Martedì 31 marzo 2026, alle ore 20, l’Auditorium Rainier III di Monaco ospiterà un evento di grande prestigio nel panorama della musica classica internazionale: il concerto della mezzosoprano lettone Elīna Garanča, una delle voci più apprezzate e autorevoli della scena lirica contemporanea.

Fin dal suo debutto nel ruolo di Annio ne La clemenza di Tito, sotto la direzione di Nikolaus Harnoncourt al Festival di Salisburgo nel 2003, Elīna Garanča ha intrapreso una carriera in costante ascesa, imponendosi progressivamente sui più importanti palcoscenici del mondo. Il suo percorso artistico si distingue per una straordinaria naturalezza e versatilità, qualità che le hanno permesso di spaziare con successo da ruoli mozartiani come Dorabella fino a interpretazioni complesse e impegnative come Kundry nel repertorio wagneriano.

Accanto a queste interpretazioni, l’artista ha consolidato una presenza significativa nel belcanto italiano e nel repertorio verdiano più drammatico, senza trascurare la lirica da camera e le composizioni sinfoniche per voce e orchestra. Particolare rilievo assume inoltre il suo legame con la zarzuela, genere teatrale musicale spagnolo per il quale nutre un profondo interesse e una sincera passione.

Dotata di un’eleganza interpretativa raffinata, di una notevole intelligenza musicale e di una dizione estremamente chiara, Elīna Garanča si distingue per un timbro vocale nobile e per un controllo impeccabile lungo tutta l’estensione della voce, dai registri più gravi a quelli più acuti. Le sue interpretazioni sono riconosciute per la loro intensità espressiva e per la capacità di trasmettere una forte carica emotiva, rendendo ogni personaggio vivido e coinvolgente.

Elīna Garanča

L’Opéra de Monte-Carlo presenta questo concerto come una serata speciale che riunisce alcuni dei momenti più significativi del repertorio dell’artista, offrendo al pubblico un programma vario e rappresentativo della sua carriera.

Sul podio dell’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo salirà il direttore ungherese Henrik Nánási, figura di rilievo nel panorama musicale europeo, già direttore musicale della Komische Oper di Berlino durante il periodo artistico di Barrie Kosky. La collaborazione tra Garanča e Nánási promette un’esecuzione di alto livello, capace di coniugare rigore musicale e intensità espressiva.

Henrik Nánási

L’appuntamento del 31 marzo si prevede come una bella serata, capace di attirare appassionati e confermare l’importanza del Principato di Monaco nella musica classica internazionale.



