Dalla piscina al giardino: come Gruppo San Marco interpreta gli spazi esterni della casa

Quando si progetta uno spazio all’aperto, spesso il punto di partenza è un elemento preciso: la piscina. Intorno a tale scelta si sviluppa poi tutto il resto dell’ambiente, dagli arredi alle strutture ombreggianti, fino alle soluzioni dedicate al relax.

È proprio su questa idea di spazio integrato che si sviluppa l’offerta di Gruppo San Marco, azienda italiana specializzata in piscine, arredo per interni, soluzioni outdoor e sistemi per il comfort climatico. Il brand, infatti, opera nel settore dell’home living con un assortimento progettato per accompagnare la gestione degli spazi domestici, sia interni sia esterni.

Con alle spalle un’esperienza affinata in oltre vent’anni, l’impresa si è affermata come un autentico punto di riferimento in Puglia e poi a livello nazionale.

All’interno del catalogo, il comparto piscine rappresenta una delle categorie più richieste. La proposta comprende diverse tipologie pensate per adattarsi a contesti differenti: piscine fuori terra, modelli interrati e soluzioni dedicate al benessere come le vasche idromassaggio per esterno , sempre più apprezzate da chi desidera trasformare il proprio giardino in uno spazio dedicato al relax.

Ogni soluzione è affiancata da una gamma completa di accessori per la gestione e la manutenzione dell’acqua, tra cui sistemi di filtrazione, cloro, coperture protettive e robot pulitori.

A partire da questo nucleo centrale dedicato al tempo libero, il catalogo di Gruppo San Marco si estende a tutto ciò che contribuisce a rendere funzionali gli spazi outdoor. Gazebi, salottini da giardino, barbecue e strutture ombreggianti permettono di organizzare terrazze e giardini come vere e proprie aree da vivere durante gran parte dell’anno.

L’attenzione dell’azienda non si limita però agli spazi aperti. Una parte significativa della proposta riguarda infatti anche l’arredo per interni, con mobili funzionali, specchi, sedute ergonomiche e complementi pensati per migliorare l’organizzazione degli ambienti domestici.

Accanto all’arredo e alle soluzioni per il giardino, il catalogo include anche tecnologie dedicate al comfort climatico della casa. Tra le proposte disponibili figurano stufe a pellet, pannelli solari per il riscaldamento dell’acqua, pompe di calore e caldaie ad alta efficienza energetica, dispositivi che contribuiscono a mantenere condizioni ambientali ottimali durante tutto l’anno.

Tutta l’offerta è accessibile attraverso il sito ufficiale www.grupposanmarco.eu, che rappresenta il principale punto di riferimento per l’esperienza d’acquisto. La piattaforma è strutturata per facilitare la navigazione e la scelta dei prodotti, grazie a schede tecniche dettagliate, immagini chiare e informazioni complete sulle caratteristiche di ogni soluzione.

Dal punto di vista logistico, le spedizioni vengono gestite tramite partner come BRT e FedEx, garantendo consegne rapide e tracciabili su tutto il territorio nazionale. A supporto dell’esperienza d’acquisto è inoltre presente un servizio clienti dedicato, pensato per assistere gli utenti sia nella fase di selezione dei prodotti sia nel periodo successivo alla consegna.

Questo modello organizzativo ha contribuito a costruire nel tempo un rapporto di fiducia con i clienti. Ne sono testimonianza le oltre 8.400 recensioni certificate raccolte sulla piattaforma Trusted Shops, che evidenziano un livello di soddisfazione elevato per quanto riguarda sia i prodotti sia il servizio offerto.

Il percorso dell’azienda è stato riconosciuto anche da importanti classifiche del settore digitale. Gruppo San Marco si è classificato al terzo posto nella categoria “Giardinaggio e Piscine” nella graduatoria dei Migliori E-commerce d’Italia 2025/2026, redatta dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza insieme a La Repubblica Affari & Finanza. Il brand è inoltre presente nella selezione “Stelle dell’E-commerce 2024/2025”, pubblicata da Statista e L’Economia del Corriere della Sera.

Attraverso una proposta che integra piscine, arredi e soluzioni per il comfort domestico, Gruppo San Marco continua così a sviluppare un modello orientato a semplificare la gestione degli spazi della casa, offrendo prodotti pensati per accompagnare le esigenze quotidiane di chi vive ogni giorno i propri ambienti.













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