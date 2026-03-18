Dantedì 2026 a Monaco: il pubblico invitato a una giornata di celebrazioni dedicate a Dante Alighieri

Questo evento, posto sotto l’Alto Patrocinio di S.A.R. la Principessa di Hannover e dell’Ambasciata d’Italia, aprirà una giornata dedicata al Sommo Poeta e alla ricchezza della lingua e della cultura italiane.

La presentazione ufficiale avrà luogo mercoledì 25 marzo 2026 alle ore 11 sulle Terrasses du Soleil di Monte-Carlo.

Il pubblico sarà invitato dalla presidente Maria Betti a vivere «La navicella del mio ingegno»: un’esperienza immersiva intorno a una mongolfiera, simbolo affascinante di legame e viaggio tra luoghi e culture differenti. Il tutto sarà arricchito da letture della Divina Commedia (in italiano e in francese) a cura di alcuni docenti e studenti del Lycée Albert Ier di Monaco.

Dalle 17.30 fino al tramonto (all’arrivo delle “stelle”), un secondo appuntamento (sempre sulle Terrasses) sarà tutto concentrato sulle tre Cantiche dantesche: con un grande coinvolgimento creativo ed esecutivo di artisti, docenti, studenti, tra parole cantate e parole parlate, ancora una volta tra italofonia e francofonia. In particolare, tra gli altri, si esibirà il Vocalia Concentus Monaco diretto dal maestro Stefano Visconti (con brani di Caudana e Debussy); una lettura di stralci poetici realizzata da docenti e studenti dei corsi per stranieri de La Dante monegasca; il gioco recitativo di sovrapposizioni tra terzine ed endecasillabi danteschi a cura di Paola Ricci; l’intensa lettura di Maurizio di Maggio dell’ultimo canto dell’Inferno e il suo uscire “a riveder le stelle”.

La serata si concluderà con una tappa – a partire dalle 19: un brindisi finale, un augurio condiviso – all’Auditorium dell’Agorà – Maison Diocésaine (18, Rue Bellevue) con un “bis” del Vocalia Concentus, un breve intervento di Corrado Veneziano sulla contiguità tra voce e canto - l'incanto, la “maraviglia” che quest’incontro produce – unitamente al discorso e al saluto conclusivo della presidente Maria Betti.

L’ingresso agli eventi è gratuito.

Prenotazioni entro il 23 marzo a:

Info.dantemc@gmail.com

- tel +377 97 70 89 47

