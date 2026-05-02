Neige & Merveilles riapre a Tende dal 7 al 10 maggio 2026 con un evento solidale tra natura e sostenibilità

Dal 7 al 10 maggio 2026, il gîte d’étape Neige et Merveilles, situato presso l’Hameau de la Minière de Vallauria, sulla Route de Castérino a Tende (06430), riapre eccezionalmente le sue porte per un’iniziativa dedicata al lavoro di solidarietà, alla natura e al relax.

L’evento, organizzato dall’Association Neige et Merveilles, ha l’obiettivo di preparare la struttura alla nuova stagione estiva attraverso attività collettive di manutenzione e riordino. I partecipanti saranno coinvolti in diverse mansioni, tra cui svitare, trasportare, sistemare, pulire e scavare, in un contesto collaborativo e conviviale.

Dopo un inverno caratterizzato da nevicate e impegni amministrativi, l’associazione si appresta ad avviare una stagione 2026 ricca di iniziative e momenti condivisi. L’invito è aperto a tutti coloro che desiderano contribuire attivamente alla valorizzazione del luogo: “più siamo, meglio è”, sottolinea l’organizzazione, evidenziando l’importanza della partecipazione collettiva per riportare vitalità alla struttura.

Durante le giornate di volontariato, sarà possibile usufruire di vitto e alloggio direttamente in loco, con pasti organizzati dall’associazione. L’iniziativa si inserisce in un più ampio impegno verso la beneficenza e lo sviluppo sostenibile, promuovendo un approccio responsabile all’ambiente e alla gestione degli spazi naturali.

Situato a 1500 metri di altitudine, il gîte offre un contesto ideale per unire lavoro, natura e momenti di relax. L’apertura straordinaria rappresenta un’occasione unica per vivere un’esperienza immersiva e contribuire concretamente alla preparazione della stagione estiva.

L’evento si svolgerà da giovedì 7 a domenica 10 maggio 2026.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale dell’associazione: https://neige-merveilles.fr/.